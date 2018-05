Perlenses rechazan la autoridad del delegado municipal

El encuentro se llevó a cabo el sábado y en su transcurso se elaboró el texto de una carta abierta donde se precisan los principales reclamos y críticas de los perlenses. El documento será entregado mañana al intendente Aníbal Tortoriello, para que sepa del malestar existente en la comunidad.

La virtual rebeldía y ebullición en que se encuentra el paraje tiende a acentuarse con el paso del tiempo, ante la falta de respuestas concretas e inmediatas.

El desconocimiento de la autoridad de Martínez representa un choque político frontal con la comuna, que tiene plena confianza en el funcionario. Pero los perlenses decidieron también crear una comisión vecinal que, entre otras cosas, analizará el rol y desempeño de la empresa Forestadora del Limay, en el contexto del traspaso territorial.

Además, los vecinos profundizarán sus exigencias de escrituración definitiva de las tierras y renovarán la lucha por los servicios básicos. Demandarán también un servicio de salud propio, con el nivel de complejidad necesario para la realidad del lugar.

Se promoverá y acompañará la organización vecinal en los barrios que todavía no eligen referentes y no se permitirá “el desarraigo” de ningún habitante por acción o influencia de políticas que no han sido consensuadas con nadie.

“Los perlenses observamos con asombro y desdicha tanta inacción en políticas sociales, tratándose del acceso a la tierra y sus necesidades”. Carta abierta. El texto será entregado al intendente Aníbal Tortoriello