Perales marcó un gol para Morón y espera a Cipo

El elenco de la B Metropolitana eliminó al de primera división con un gol de Perales, el segundo para el 2 a 0 final en cancha de Banfield. Justo en la previa, en una entrevista para el sitio oficial de la Copa, el marcador había expresado su deseo de eliminar a los entrerrianos y soñar con una nueva llave ante San Lorenzo, dueño de su pase, o Cipo, el club que lo formó.

Perales y Morón ya están instalados en los 16avos. de final del prestigioso certamen y al mismo tiempo luchan por ascender a la B Nacional desde la Metropolitana.

Suplente

El presente de Perales en Morón no era el mejor, ya que no forma parte del once titular que pone en cancha habitualmente Walter Otta.

Sólo cuatro veces pudo saltar desde el banco de suplentes en algún partido oficial de la temporada, y por eso la importancia de haber realizado un buen papel en el cruce copero ante Patronato, que juega en Primera.

Con 60 puntos en la tabla y a ocho de Atlanta, su escolta, el Gallo es firme candidato para llegar a la segunda división en la próxima temporada, aunque todavía quedan muchos puntos en juego.