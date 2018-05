Pedirán perpetua para el chapista que asesinó al papá en Costa Sur

El proceso judicial por lo sucedido el 18 de septiembre del año pasado está llegando a su fin, con el pedido de la pena para el hombre condenado por homicidio calificado. En horas del mediodía, se dará inicio a la audiencia donde el representante del Ministerio Público Fiscal especificará el monto de la pena que pretende para Ibáñez. Durante el juicio, el fiscal Martín Pezzetta anticipó que la solicitud será de prisión perpetua.

Por su parte, la defensora oficial del condenado, Silvana Ayenao, buscará algún atenuante como lo hizo en anteriores oportunidades y evitar que su representado sea castigado con la máxima pena.

Semanas atrás, un tribunal integrado por Alejandra Berenguer, Florencia Caruso y Álvaro Meynet no tuvo dudas de la responsabilidad del asesino y lo declaró culpable. La versión que sostuvo la defensora, de una supuesta disputa, no se tuvo en cuenta y el detenido no sólo fue condenado por el homicidio sino también el abuso de la pareja de su papá.

Abusó de la pareja de la víctima

El hecho que tuvo lugar en una vivienda del barrio Costa Sur generó una gran conmoción por las violentas circunstancias. El asesino, Víctor Ibáñez Sepúlveda, además de darle muerte a su padre con uno de los hierros utilizados en la parrilla, abusó de la pareja de la víctima. Luego, se dirigió hasta el puesto caminero de los puentes y en un breve diálogo con los agentes de guardia, confesó: “Me mandé una cagada”. De inmediato, quedó detenido.

