Para Weretilneck, el paro de estatales fue para la Nación

El mandatario aseguró que los reclamos obedecen a decisiones del gobierno nacional y defendió su gestión. “Los trabajadores no son variable de ajuste de nuestro gobierno, porque estamos defendiendo el empleo, tenemos la obra pública en marcha y no hemos cortado ningún plan social”, detalló.

En la marcha de los estatales hubo pancartas y discursos en los que se cuestionó la relación entre Provincia y Nación, algo que molestó al Ejecutivo. “Si por dialogar con el gobierno nacional nos tildan de esta manera, bueno, que lo hagan. No tenemos otra forma de relacionarnos con el gobierno nacional”.

Además, insistió: “Siempre voy a preferir la mesa de la negociación porque es allí donde encontramos las soluciones, que a veces nos dejan totalmente conformes y otras no tanto, pero no hay otra manera en democracia, y en un país federal en crisis como este, que no sea dialogar”.

12.000 trabajadores estatales se manifestaron en Viedma

Aunque el gobierno no se sintió aludido, los estatales aclararon: “Que el gobierno provincial no se haga el distraído, también le reclamamos a la Provincia”.