Para que siga viva la ilusión

El Albinegro no hizo fútbol tras regresar de Salta, donde jugó el partido de ida y empató 1-1. Henry Homann priorizó recuperar físicamente a su plantel y a decidir el equipo que pondrá en cancha para el desquite. La buena noticia en las últimas horas fue el alta de Marcos Lamolla, quien regresó de Salta con una gastroenteritis.

El técnico no confirmó el once titular, que tendrá un cambio obligado por la expulsión de Eduardo Vilce. Lucas Mellado sería el sustituto natural; sin embargo, no sería la única modificación que realizaría el Ruso Homann. Buscando un equipo más vertical, Gustavo del Prete podría ingresar por Ezequiel Ávila.

Igualar la campaña de Pancaldo

La última vez que Cipo accedió a cuartos de final de la tercera categoría del fútbol argentino, fue en el 2015 con Ricardo Pancaldo como técnico y Homann era su ayudante. La suerte albinegra aquella vez no superó la altura de Andalgalá, donde hace las veces de local Unión Aconquija. Y más atrás, en el 2010, los rionegrinos llegaron a semifinales, donde quedaron afuera frente a Patronato en Paraná, que los eliminó desde los doce pasos.

Clasificando, el Albinegro igualará la campaña del 2015, con Pancaldo como técnico. En el 2010, con Perilli, alcanzó las semis.

Entre algodones

El conjunto salteño viajó ayer en avión hacia el Alto Valle y llegó con sus delanteros, Gustavo Ibáñez y Gustavo Balborín -marcó el empate en la ida-, entre algodones. Además tendrá dos cambios obligados. Los defensores César Albornoz y Caín Fara reemplazarán a los suspendidos Jorge Peirone y Rodrigo Herrera.

"Vamos a salir con la misma intensidad que ante Las Parejas, pero tomando ciertos recaudos y un poco más de tranquilidad". "En la ida rescatamos un empate y sabemos que en la cancha nuestra también va a ser difícil. Tienen jugadores de experiencia, que han jugado en categorías superiores. Va a ser muy duro”. César Medina. Capitán albinegro en Interior Futbolero