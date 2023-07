Tras las PASO, Amalia Granata embistió con dureza a Losada

"Fenómeno ??? Me viven subestimando, mi trabajo legislativo de casi 4 años son las prioridades de la gente, la CASTA nunca escuchó la realidad de los santafesinos y esto se notó hoy en las urnas (340 proyectos ingresados)", expresó Granata en su cuenta de Twitter tras los resultados electorales de anoche.

Además, Granata mencionó nuevamente a Carolina Losada y el financiamiento de la campaña, afirmando: "¿De dónde la sacan? Es una campaña de millones de dólares. En Santa Fe no hay un cartel mío, cero inversión. Me parece una falta de respeto gastar millones cuando la gente no la está pasando muy bien".

El único candidato que superó a Granata en cantidad de votos fue Perotti, quien obtuvo 241.218. Este hecho fue uno de los ejes del mensaje que Granata compartió después de conocer los resultados: "Gracias a todos los que nos acompañaron y confiaron en nosotros. Hoy miles de santafesinos le dijeron basta a la casta política. Esto recién empieza".

Tras la victoria apabullante de Pullaro, de este modo Granata busca posicionarse como la verdadera alternativa en la provincia de Santa Fe. Queda ver cómo se desenvolverá la situación política hasta las elecciones definitivas, pero el clima en la provincia cambió definitivamente luego de la votación de ayer, que dejó a una Bullrich malherida y a Larreta/Losteau en una excelente posición.