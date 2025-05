Se anuló el juicio por la muerte de Diego: qué dijo la familia Maradona

Los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso anunciaron que el juicio por la muerte de Maradona vuelve a foja cero. Di Tomasso recurrió a una frase de Maradona para asegurar que el Poder Judicial no tiene la culpa de la nulidad: "La Justicia no se mancha", dijo.

image.png

Aunque fue breve el encuentro con los medios, las primeras en hablar fueron Dalma y Gianinna. "No se puede así, paramos a hablar, pero no se puede así. Lo único que queremos es que pueda seguir el juicio", expresaron mientras una multitud de micrófonos las invadían para escucharlas.

En su turno, Jana Maradona al salir del establecimiento judicial no dio vueltas y se sinceró respecto a lo que sentía con la nulidad del juicio: "Siento bronca, tengo bronca, corta, los odio". Rápidamente, agregó: "Va a volver a retomarse, no sé cuando todavía".

"La jueza se burló de nosotros"

En su turno, la ex pareja de Diego, Verónica Ojeda, habló ante los medios mientras lloraba y expresó: "la jueza se burló de nosotros".

“Mi marido (Mario Baudry, uno de los abogados querellantes) está hace cinco años trabajando en esto y diciendo todo lo que iba a suceder. Me da mucha tristeza que todo ese trabajo se haya tirado a la basura”, comentó Ojeda.

Visiblemente angustiada, la mujer se refirió a Makintach. "No tengo palabras. Se burló de nosotros, de nuestra tristeza", lamentó.

Detrás de Ojeda, el abogado Baudry también brindó declaraciones: "Hay que empezar todo de cero. Son las consecuencias de tener, a veces, este tipo de Justicia".

Luego, en un mano a mano con Intrusos, la madre de Dieguito Maradona realizó una declaración más extensa y habló sobre cómo su hijo atraviesa el proceso de juicio por la muerte de su papá. "Tengo un niño de 12 años que requiere de mi atención y estoy agotada, quiero ir a mi casa y abrazarlo", indicó. Y agregó: "Dieguito tiene una psicóloga que me asesora y me dice cómo proceder con cada cosa. Hay tiempos y tiempos para contarles las cosas y en el tiempo adecuado me siento a hablar con él, me escucha, me entiende todo, es super inteligente y la tiene más clara que todos nosotros".

También se refirió a la incertidumbre sobre el nuevo proceso: "No tenemos fechas, no sabemos dónde se va a hacer el juicio, todavía no se sabe nada, veremos cómo sigue todo".

Cómo seguirá el juicio por la muerte de Maradona

Con la anulación que dictaminaron los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, el proceso judicial vuelve a foja cero.

A partir de la nulidad del debate, ahora se deberá definir un nuevo tribunal para dar comienzo a otro juicio desde cero, con jueces diferentes.

Además, todas las declaraciones desarrolladas a lo largo de las diversas audiencias de este juicio no serán tomadas en cuenta cuando se realice el nuevo juicio, por lo que todos los testigos deberán volver a dar testimonio.