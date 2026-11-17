La película combina un millonario robo, secretos y una historia de amor. Tiene fecha de estreno y un elenco repleto de estrellas.

Netflix apuesta fuerte con Robert Pattinson y Denzel Washington: el thriller que llegará en enero de 2027.

Netflix prepara una de sus grandes apuestas cinematográficas para 2027. La plataforma reunirá a Robert Pattinson y Denzel Washington en un thriller psicológico que promete mantener a los espectadores pendientes de cada detalle. Con un millonario robo como eje central, una historia de amor y una trama llena de giros, la película ya tiene fecha de estreno: el 15 de enero de 2027 .

El proyecto se titula Perspectiva (The Take, en su versión original) y tendrá detrás de cámara a Fernando Meirelles , reconocido director de Ciudad de Dios. La producción también tiene previsto un lanzamiento en cines de Estados Unidos, una decisión que alimenta las expectativas alrededor de la película.

La historia tiene como protagonista a Noah, un antiguo capitán del ejército interpretado por Robert Pattinson , que intenta adaptarse nuevamente a la vida civil. Sin embargo, sus planes cambian cuando aparece Christian Carter , un reconocido ladrón al que interpreta Denzel Washington .

El delincuente lo recluta para concretar un golpe sin precedentes: robar el banco más grande de Manhattan. Pero el plan tiene un obstáculo inesperado. Rose, la novia de Noah, interpretada por Daisy Edgar-Jones, trabaja precisamente en esa entidad bancaria.

Su presencia complicará el asalto y pondrá al protagonista frente a un dilema: continuar con el robo o replantearse una decisión que podría cambiar su vida.

Una trama llena de secretos y giros inesperados

Uno de los aspectos más atractivos de la película es su estructura narrativa. El thriller propone una historia no lineal, construida como un rompecabezas en el que cada escena puede modificar lo que el espectador cree saber.

La narración estará centrada exclusivamente en la mirada de Noah. Esto significa que el público conocerá los acontecimientos a medida que los descubre el protagonista, sin tener acceso a lo que sucede a sus espaldas.

La combinación de suspenso, romance y acción es uno de los elementos que más llamó la atención del director Fernando Meirelles, quien destacó el cruce de géneros que propone el guion de Simon Kinberg.

El elenco de estrellas que acompañará a Pattinson y Washington

La producción no se apoya únicamente en sus dos protagonistas. El reparto también incluye nombres reconocidos de la televisión y el cine internacional.

Entre los intérpretes confirmados aparecen:

Daisy Edgar-Jones , como Rose.

Danai Gurira , conocida por The Walking Dead y Black Panther.

Sean Harris , reconocido por sus participaciones en películas de suspenso.

Moisés Arias , quien formó parte de Hannah Montana y luego desarrolló una carrera en el cine.

Justin Kirk, recordado por sus papeles en Succession y Weeds.

La combinación de este elenco con la dirección de Meirelles y el guion de Kinberg convierte a Perspectiva en una de las producciones que ya despiertan interés entre los seguidores del género.

Cuándo se estrena la película en Netflix

La fecha anunciada para el estreno es el 15 de enero de 2027. Por ahora, está previsto que la película también llegue a los cines de Estados Unidos, aunque todavía quedan detalles por confirmar sobre su distribución internacional.

La expectativa está puesta en una historia que mezcla un robo millonario, relaciones personales y una narración cargada de incertidumbre. Con Pattinson y Washington frente a frente, Netflix busca convertir este thriller en uno de sus grandes lanzamientos cinematográficos de 2027.