La IA simuló 10.000 veces el Mundial 2026: quién será campeón y hasta dónde llegará Argentina

Millones de datos y miles de simulaciones revelaron quién levantaría la Copa en 2026. También anticiparon hasta dónde llegaría la Scaloneta.

El Mundial comenzará este jueves con el debut de México ante Sudáfrica.

A pocas horas de que comience a rodar la pelota en el Mundial 2026 , la expectativa crece en todo el planeta. Mientras millones de hinchas hacen sus pronósticos, la inteligencia artificial y las supercomputadoras estadísticas ya emitieron su veredicto sobre quién se quedará con la Copa del Mundo .

Tras procesar millones de datos y realizar unas 10.000 simulaciones del torneo , los algoritmos elaboraron un escenario completo que incluye sorpresas, eliminaciones inesperadas y un campeón que se impondría en una final de alto voltaje.

De acuerdo con las proyecciones, la Selección Argentina tendría una sólida actuación en la fase de grupos y avanzaría sin mayores complicaciones a las rondas eliminatorias.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni lograría superar los cruces de dieciseisavos y octavos de final, pero el recorrido terminaría en cuartos de final.

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Según el análisis estadístico, la Albiceleste caería ante Francia en un partido muy cerrado, condicionado por el desgaste físico acumulado y la complejidad del cuadro eliminatorio.

Brasil tampoco llegaría lejos

La predicción tampoco resulta alentadora para Brasil.

Las simulaciones indican que la Verdeamarela avanzaría a la fase eliminatoria, aunque quedaría eliminada en octavos de final frente a Inglaterra.

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Los algoritmos consideran que el combinado brasileño llega con algunas debilidades defensivas que podrían pasarle factura en los cruces decisivos.

Los equipos que podrían dar el gran golpe

Uno de los aspectos más llamativos del informe es la aparición de selecciones que podrían convertirse en las revelaciones del torneo.

Entre ellas aparecen Marruecos, que ya sorprendió en Qatar 2022, y Noruega, liderada por Erling Haaland.

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La inteligencia artificial considera que ambos equipos tienen potencial para convertirse en "matagigantes" y eliminar a varias potencias durante las fases de eliminación directa.

La final que proyectan los algoritmos

A medida que avanzan las simulaciones, dos selecciones se consolidan como las más fuertes del campeonato.

España aparece con un 16,1% de probabilidades de consagrarse campeona, mientras que Francia la sigue de cerca con un 13%.

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Las proyecciones ubican a ambos seleccionados en la final del Mundial que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El campeón que eligió la inteligencia artificial

Después de miles de simulaciones, la tecnología tiene un favorito claro.

Según los algoritmos, España derrotará a Francia en una final extremadamente pareja y se convertirá en el nuevo campeón del mundo.

De confirmarse la predicción, la Furia Roja volvería a conquistar la Copa del Mundo 16 años después de su histórico título conseguido en Sudáfrica 2010.

Aunque el fútbol suele desafiar cualquier cálculo matemático, la inteligencia artificial ya hizo su apuesta. Ahora será el turno de los jugadores de demostrar si los números tenían razón o si el Mundial volverá a escribir una historia imposible de predecir.