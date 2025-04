Derrota legislativa para Javier Milei: el Senado no aprobó las designaciones para la Corte Suprema de Justicia

PLIEGO LIJO.jfif La votación del pliego de Ariel Lijo.

La postulación de ambos jueces fue formalizada el 20 de marzo de 2024, y sus pliegos enviados al Senado el 28 de mayo. Sin embargo, no lograron dictamen hasta el 12 de febrero de 2025. La decisión del presidente de nombrarlos por decreto generó críticas de sectores políticos y jurídicos, quienes cuestionaron la legitimidad del procedimiento.

El rechazo también generó divisiones dentro del Senado. Mientras algunos legisladores del PRO justificaron su postura por la falta de diversidad en la Corte y la designación por decreto, aliados del oficialismo cuestionaron que se diera quórum para debatir los pliegos. La UCR, por su parte, destacó la falta de diálogo previo del Ejecutivo para construir consensos.

El debate deja planteado un escenario de incertidumbre jurídica. Desde el kirchnerismo se advirtió que, si García-Mansilla permanece en la Corte, sus fallos podrían ser declarados nulos. En paralelo, la falta de consenso para nuevos nombramientos mantiene incompleto el máximo tribunal, lo que podría derivar en nuevas tensiones institucionales.

La palabra de los senadores

La senadora porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO), miembro informante, explicó por qué no llegó a tiempo para dar quórum en la sesión. Confesó que tenía la decisión tomada desde que los pliegos ingresaron a la Cámara alta, pues no cree en una Corte Suprema de Justicia sin mujeres. Además, hizo un repaso sobre la labor realizada en la Comisión de Acuerdos que preside, y le enrostró al oficialismo que la “demora” en la definición “fue por la falta de consensos”, pese a “la cortesía” de darles tiempo. Del mismo modo, la larretista defenestró al catedrático Manuel García-Mansilla: “¿Nos mintió en la cara a los 72 senadores o es fácilmente manipulable por el poder político? En ambos casos no denota idoneidad para ser un juez de la Corte Suprema”.

Por el contrario, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) cuestionó a sus pares de bloque: “Me pregunto para qué algunos del PRO les dieron el quórum. No lo entiendo. Jamás voy a ser funcional al kirchnerismo”. “Esta sesión especial tiene un solo objetivo: desgastar el Gobierno del presidente Milei”, opinó la aliada del oficialismo. La bullrichista sentó su posición a favor del pliego de García-Mansilla, “porque representa positivamente todo lo que necesitamos; es bueno, es valioso y defiende los valores que necesitamos volver a poner sobre la mesa, como es la defensa de la vida”. “Con la misma claridad digo no al juez Ariel Lijo, porque no merece ni un gramo de mi confianza en nada”, aseveró.

A su turno, el radical Martín Lousteau argumentó su voto en contra de ambos, al sostener que “esto no es solamente en contra de los pliegos, es en contra del mecanismo, del decreto y de nombrar los jueces en comisión; y para que García-Mansilla se vaya a la casa”. “Si se convalida este mecanismo ya no vamos a tener más jueces, lo que vamos a tener es vacantes cubiertas por empleados del Poder Ejecutivo”, advirtió.

Desde Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti aseguró que si García-Mansilla continúa como juez en la Corte Suprema, ante el rechazo del Senado, todos sus fallos “van a ser nulos de nulidad absoluta”. “La institucionalidad de Argentina está resquebrajada hace años, tampoco miremos para otro lado, pero esto hace que ya se caiga todo. Este resquebrajamiento institucional es culpa de todos, porque la Constitución Nacional establece pesos y contrapesos”, observó la mendocina, quien también denunció una “amenaza” por parte de Ricardo Lorenzetti de acelerar una condena contra Cristina Kirchner si no se rechaza el pliego de Ariel Lijo.

Cada vez más alejado de Mauricio Macri y de la conducción de su bloque, el senador cordobés Luis Juez cargó contra UP y, fiel a su estilo, ironizó: “Nos vino de golpe una nube de sentimiento constitucional”. Reflexivo con el oficialismo, suavizó sus dichos y sugirió “buscar mecanismos” porque “no es forma designar jueces por decreto”. Para terminar su intervención, anunció: “El pliego de Lijo no lo acompaño de ninguna manera, pero García-Mansilla es otra cosa”.

El senador monobloquista Francisco Paoltroni reiteró sus cuestionamientos respecto a Lijo, motivos que provocaron su expulsión del bloque de La Libertad Avanza. Sobre eso, el formoseño recordó: “Me llamó este insolente de la Casa Rosada, Santiago Caputo, y me pidió que me calle porque sabía cómo iba a votar, pero le advertí que no solo no quiero que llegue a la Corte, sino que debería dejar de ser juez”.

“¡No puede nombrar jueces por decreto! ¡No puede!”, enfatizó en su intervención el senador José Mayans, quien remarcó que “el señor (Manuel García) Mansilla está usurpando el cargo, no es legítimo. Es una mentira que (el presidente) pueda nombrar” jueces en la Corte.

El mensaje del Gobierno

Instantes después de finalizada la sesión, desde el Gobierno emitieron un comunicado que ya estaba redactado a la espera de que se oficialicen los resultados de las votaciones. "La Oficina del Presidente repudia la decisión del Senado de la Nación de rechazar los pliegos propuestos por el Presidente Javier G. Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia", comienza la publicación.

"Durante el último año los senadores tuvieron a disposición los pliegos de los Dres. Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, participando en toda instancia del proceso de selección establecida por la normativa vigente. Sin embargo, luego de dilatar la votación durante meses, optaron por priorizar la preocupación por sus causas judiciales y las de sus dirigentes, en detrimento del funcionamiento de uno de los tres poderes de la República", continua.

Además, insiste en que "por primera vez en la historia", el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un presidente. Desde la Oficina del presidente aseguran que los rechazos responden a "motivos meramente políticos" y no a "cuestiones de idoneidad"; "lo que evidencia una vez más que la Cámara alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación. Convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina", remarcaron.

"Es evidente que la politización de la justicia representa una amenaza para la democracia. Mientras la clase política anteponga su protección penal y no la normalización del sistema judicial, el derecho a la justicia continuará limitado en la República Argentina", asegura el comunicado y concluye: "El Presidente de la Nación continuará trabajando incansablemente para garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza del pueblo en las instituciones, utilizando todas las herramientas que la Constitución Nacional y el voto popular han puesto en sus manos".