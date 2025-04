Chubut: una nueva opción para cruzar a Chile por tierra

“De esta manera -indicaron- se potencia y se mejora el acceso al paso fronterizo Pampa Alta” situado sobre la Ruta Provincial Nº 51.

Desde el Ejecutivo provincial enfatizaron que de este modo se da “continuidad a las políticas puestas en marcha desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio ‘Nacho’ Torres en materia de mejoramiento de rutas y conectividad provincial”.

Chubut: una obra que demoró dos años

La obra en la Ruta 51 proviene de un proyecto que fue iniciado a principios de 2023 por la gestión provincial anterior encabezada por el gobernador Mariano Arcioni. La administaricón de Torres retomó los trabajos y los finalizó, permitiendo la conexión permanente con el paso de frontera.

Chubut obra del puente sobre el arroyo El Coyte.jpg Chubut: el inicio de la obra del puente sobre el arroyo El Coyte, en 2023.

El nuevo cruce del arroyo El Coyte se trata de un puente categoría A-30 de única mano con 28 metros de longitud y un ancho de calzada de 4 metros, que incluye también dos veredas peatonales de 55 centímetros.

Para dejar habilitada la circulación se construyeron terraplenes de acceso de ripio ya que el tablero del puente se ubica a unos dos metros por encima del terreno circundante.

En el Ejecutivo provincial destacaron que la estratégica obra, ubicada a cinco kilómetros del paso fronterizo y a unos 48 de la localidad de Alto Río Senguer, fue ejecutada íntegramente con fondos propios y personal perteneciente a la Administración de Vialidad Provincial (AVP).

En ese sentido, detallaron que las losetas para encofrado de losas y las armaduras se prefabricaron en el Obrador de Puentes que Vialidad Provincial tiene en Trevelin, con posterior traslado y montaje en la obra también con equipamiento del organismo vial.

El paso Pampa Alta

El paso fronterizo Pampa Alta fue reabierto en enero de 2024 después de un período en el que estuvo inhabilitado por disposición del lado chileno.

Las crecidas del arroyo El Coyte, no obstante, hacían que no fuese una opción frecuente ni siquiera para aquellos que habitan la región, debido a la imprevisibilidad que generaban en lo que respecta a la posibilidad de llegar o no hasta el límite con Chile.

Con control de Gendarmería Nacional en la frontera argentina y de Carabineros en la de Chile, se trata de un paso habilitado para el cruce internacional de cualquier persona que desee hacerlo y cumpla con los requisitos para salir o entrar al país. Funciona de lunes a domingo, entre las 8 y las 21.