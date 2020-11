Pablito Ruiz se peleó con Nacha Guevara y renunció al Cantando

“Pablo, no pensé que volvías. Tengo que decir algo. Estoy cansada de que este país trate igual al que hace las cosas correctamente que al que no hace las cosas correctamente. Esa es una de las desgracias de nuestra tierra, no sabemos distinguir eso. Así que con eso te he dicho todo”, le dijo Nacha a Pablito Ruiz, que reemplaza junto a Melina De Piano a la pareja de Lucas Spadafora y Lola Latorre, quien también fue suspendida por su presencia en una quinta donde se realizaba una fiesta.

Nacha Guevara reprobó qué Pablo Ruiz haya vuelto a Cantando 2020

A pesar de que Pablito Ruiz había pedido disculpas al aire, el conductor del Cantando 2020, Ángel de Brito, reveló que el cantante se mostró muy enojado en el backstage del programa e incluso amenazó con abandonar la competencia.

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1324196119631536128 Pablito Ruiz quiere renunciar al #Cantando2020 “yo no estoy para que me basuree Nacha Guevara” dijo cuando se fue hoy. pic.twitter.com/kYlUG6rIYt — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 5, 2020

“Pablito Ruiz quiere renunciar al #Cantando2020 ‘yo no estoy para que me basuree Nacha Guevara’ dijo cuando se fue hoy”, contó De Brito en Twitter sobre lo que no se vio al aire.