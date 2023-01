Otra vez, se metieron a una casa mientras la familia dormía y robaron una camioneta

Liliana, la damnificada, contó en diálogo con LM Cipolletti que el hecho ocurrió este lunes alrededor de las 3.20 de la madrugada sobre calle Lugones. Ella estaba en el interior, pero no escuchó absolutamente nada, tal y como sucedió en casos anteriores en la localidad. Según pudieron ver a través de las grabaciones, los delincuentes estuvieron en la propiedad durante 20 minutos.

"Entraron por el agujero que hay para los perros, pero antes intentaron romper la cerradura. Cuando entraron se llevaron las llaves y, finalmente, la camioneta. Estaba hasta mi cartera, pero no la tocaron", detalló.

Robo camioneta

El vehículo robado es una Renault Duster color blanca, modelo 2017 con patente AB 447 GG. No tenía ningúna marca y se encontraba en impecable estado.

En medio del hecho, además, desapareció su perra raza bulldog francés llamada Leia. Tiene 1 año y medio, es color blanco y negro y en ese momento no tenía collar, ya que se encontraba adentro de la casa. "No tiene nada de rabo", comentó como característica particular.

Quienes tengan información sobre el vehículo o la mascota de la familia, comunicarse de manera inmediata con la Comisaría más cercana.

Robo camioneta y perrita

Hace una semana ocurrió un hecho similar

Hace una semana exactamente, delincuentes irrumpieron en una casa ubicada en el barrio El Manzanar, en Cipolletti, mientras la familia dormía y se robaron la camioneta, además de otros elementos de valor. No sólo descarrilaron el portón corredizo para poder sacar el vehículo, sino que también se las ingeniaron para levantar las persianas de madera con un cepillo y así poder ingresar a la vivienda.

Cintia, la damnificada, contó en diálogo con LM Cipolletti que el hecho ocurrió el lunes 23 de enero sobre calle Los Alerces, entre Chacabuco y Paso de los Libres.

Creen que fue alrededor de las 3, ya que fue el único momento en el que las cámaras de seguridad de un vecino vieron dos vehículos pasar a toda velocidad. Sin embargo, no hay mayores pistas sobre los ladrones ni la dirección en la que huyeron.

"Nos levantaron el portón corredizo y las persianas de madera. Usaron un cepillo para limpiar las ventanas que había dejado afuera para mantenerlas arriba y así poder ingresar. Del interior de casa se llevaron las llaves de la camioneta, una tablet, una notebook y un celular. La camioneta estaba estacionada en el garaje", detalló.

Camioneta robada

A su vez, la vecina cipoleña se mostró indignada por la situación, como así también sorprendida porque los ladrones fueron sumamente sigilosos. "Entraron a la casa cuando estábamos todos durmiendo y nadie escuchó nada, ni la perra ladró. Ya hicimos la denuncia en la Policía, pero por ahora no tenemos ninguna novedad", detalló.

La camioneta es una Renault Capture color gris oscuro con chapa patente AD 115 GM. Mientras que la notebook era marca HP color gris y el celular un Samsung A03.