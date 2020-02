Oscar Páez: "Me siento con una confianza terrible"

El debut con gol es el anhelo de cualquier jugador y más aún para un delantero. "Pude ayudar al equipo a dar vuelta el resultado (fue 2-1). Me sirvió mucho en lo personal, eso te da mucha confianza para lo que viene. Es el primer partido y arrancar así es muy bueno", destacó Páez.

El futbolista de Centenario comenzó en Cipolletti en las divisiones inferiores hasta pasar a Temperley de Buenos Aires, donde estuvo dos años, hasta su regreso al Albinegro. Oscar subió al plantel del Federal A de la mano de Germán Alecha y después de dos años, quería buscar otros desafíos. "Me vino de 10 el llamado de La Amistad", contó.

"Desde el primer día los chicos tuvieron muy buen trato conmigo, eso me dio confianza y pude meterme rápido en el plantel. Acá ya venía jugando un equipo, con un banco de suplentes armado, y en la pretemporada me vieron bien y pude meterme. Estoy muy contento", indicó. En un plantel con muchos futbolistas de experiencia, el capitán Henry Sáez le brinda consejos. "El que más me habla es el Goldo, para entendernos cuando jugamos", dijo.

El objetivo de Oscar Páez es el de todos. "Poder llegar lo más lejos posible y ascender. Tenemos un tremendo plantel para lograrlo", confió.

