El inconveniente surgió durante la gestión del ex intendente Juan Reggioni en la que un gran número de personas fueron beneficiadas con terrenos a futuro como parte del plan de tierras sociales del Municipio. Sin embargo, con la llegada del actual jefe comunal, Mariano Lavin, el ambiente se tensó y denunciaron que, por el cambio de mandato, iban a perder los lotes que habían pagado meses atrás.

El 23 de noviembre los habían intimado a abandonar el terreno.

Desde el Ministerio Público Fiscal aseguraron desde un primer momento que la titularidad era del desarrollo inmobiliario JC Brabeuo y que, según se preveía en las ordenanzas de la ciudad, "parte del total de las tierras serían cedidas al Municipio para la creación de un loteo social una vez que las obras de urbanización fueran terminadas. En un primero momento las tareas no pudieron llevarse a cabo porque no se había aprobado el proyecto de factibilidad de la zona y en la actualidad no pueden concretarse porque los lotes fueron tomados.

Por su parte, los imputados sostienen que tienen en su poder un boleto de compra venta firmado por el intendente de Oro en el que se les asignó un terreno en esa ubicación.

No obstante, el fiscal jefe de la causa, Gustavo Herrera, explicó que el boleto les daba "un derecho en expectativa y que los lotes podrían ser de ellos una vez que la empresa terminara con las obras de urbanización".

El 23 de noviembre el juez de Garantías Marcelo Gómez había solicitado a los ciudadanos a abandonar el terreno en un plazo de 15 días pero, una vez vencido, solicitó una nueva audiencia en la que la Justicia insistió con el pedido de la medida.

