La rotura de dos de los tres transformadores de la hidroeléctrica de Planicie Banderita del Complejo Cerros Colorados activó el alerta por un derrame de acetite, que finalmente fue contenido, pero que como consecuencia trajo turbidez en el agua en ocho ciudades a ambos márgenes del río Neuquén. Se trata de Añelo, San Patricio del Chañar, Cinco Saltos, Centenario, Vista Alegre, Campo Grande, Cipolletti y Neuquén (barrios de Parque Industrial, Rincón Club de Campo y Rincón de Emilio.

Según indicó el ingeniero Elías Sapag, titular de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) en declaraciones a LU5, “el daño es grave pero la empresa, hasta ahora responsable para nosotros, Duke Energy aseguró que estará reparada en diez días aunque la contingencia nuestra es de 20 días”.

Si bien destacó que el agua es potable, dada la turbidez, los municipios están al tanto para que tomen las medidas necesarias como distribuir agua envasada entre sus habitantes.

Explicó que el primer problema que se dio fue el derrame de 800 litros de aceite que finalmente fue contenido por el sistema de trampas, evitando que llegara al río.

Sapag comentó que entre Portezuelo Grande y El Chañar tiene todo ese tramo un caudal de 14 metro cúbicos y que ahora se es erogando entre 110 y 150 metros cúbicos para garantizar el riego del la fruticultura y horticultura de la zona.

Al cerrarse el paso por los Barreales y Mari Menuco, más el caudal por el cauce viejo hizo que arrastre sedimentos del último temporal de lluvia y el limo propio del río.

“Solucionamos el problema de cantidad pero no de calidad, porque no tenemos planta de decantación”, dijo el representante de la AIC. Explicó que hasta ahora no fue necesario pero que se tendría que pensar de cara al futuro.

No obstante aseguró que “la empresa no tiene responsabilidad en esto, es un problema energético que tiene una causa hídrica”.

Embed Acciones de supervisión del plan de contingencia por turbiedad en Cinco Saltos

Más info en: https://t.co/XSWV8Bny4U pic.twitter.com/X0fT2o6kXL — Aguas Rionegrinas (@AguaRionegrina) 7 de noviembre de 2016