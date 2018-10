Ocampos: "Las cosas se van a ir solucionando"

“En algún momento Cambiemos será portador de buenas noticias”, remarcó.

Sobre la conducción del espacio -que salió a disputar la UCR- dijo que espera “que no haya tironeos, creo que lo mejor es pensar en qué le podemos dar a la gente y no a los dirigentes. No es época de abrir los codos, sino de juntarnos y sumar incorporaciones”, exclamó.

“Tenemos que enriquecer el espacio con los candidatos que mejor nos representen, elijamos a quienes están más cerca de la gente y tengan mayor proyección”, pidió.

Ocampos dijo que “Cambiemos debe darle a la gente mucho de lo que quitó en esta etapa: la ilusión”. Pero se comprometió “a redoblar esfuerzos para hacer un gobierno mejor”.

Respecto de los candidatos, aseguró: “Lo veo bien a (Aníbal) Tortoriello, hizo mucha obra pública en ciudad. También a (Sergio) Wisky, que incansablemente recorre la provincia”.