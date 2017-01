Obligó a su sobrina a desnudarse, le sacó fotos y la manoseó

Una nena de 12 años fue a visitar a su tío sin saber que se estaba metiendo en la boca del lobo. Es que justamente su familiar, a quien conoce desde hace mucho tiempo, abusó de ella, la manoseó, la obligó a sacarse la ropa, la fotografió desnuda mientras le posaba un cuchillo en la garganta y la amenazó de muerte para que no contara los tormentos a los que la había sometido.

El horrendo episodio ocurrió en Fernández Oro, en el barrio Costa Linda, dentro de un viejo colectivo que hace las veces de vivienda para este hombre, de 57 años, que hoy está prófugo y es intensamente buscado por la región.

El subcomisario de la Unidad 26, Aldo Pelagatti, confirmó el aberrante hecho y dijo que se está trabajando a destajo para poder atrapar al denunciado.

“Era una persona muy cercana, algo así como el tío, aunque el grado de consanguinidad no está aún bien claro. La nena vive con su familia en Allen y fue a visitar a este hombre, de 57 años, que ya estuvo preso por otros ilícitos”, narró el uniformado.

La nena no pudo resistirse a los embates del violento sátiro, pero ni bien se fue y llegó a su casa contó todo lo ocurrido. Por eso, junto a algunos familiares se dirigió a la Comisaría 33 de Allen, la más cercana a su hogar, para radicar la denuncia.

El hombre, a todo esto, fue hasta Allen para sondear cómo iba el tema. Inmediatamente se dio cuenta de que ya todos sabían del abuso con lujo de detalles y, en ese marco, protagonizó un violento episodio con un familiar cercano de la menor pero no lograron atraparlo y se fue del lugar sin dejar rastros. Cuando la Policía llegó al colectivo devenido en una casa bastante precaria, el depravado ya se había dado a la fuga.

Algunas personas aseguran que estaría en Neuquén, donde tiene muchos contactos e incluso vivió gran parte de su vida. Sin embargo, las autoridades a cargo de la investigación prefieren, por estas horas, ser cautos y evitar filtrar información que pudiera poner en riesgo la captura.

Por el momento, el Juzgado 4 de Cipolletti ordenó la restricción de acercamiento hacia la menor y se espera lo que pueda aportar la nena en cámara Gesell, información que será determinante en la causa.

En el colectivo, en tanto, se realizó un allanamiento pero no se obtuvo la información buscada. “Los resultados no fueron buenos, no se pudo encontrar material. Entre otras cosas, buscábamos las supuestas fotos que el hombre le habría sacado a la menor, ya sea en un teléfono o en cualquier otro soporte, pero en el lugar no se hallaron”, comentó Pelagatti.

Herida: La nena sufrió lesiones en el cuello porque su tío le apoyó un cuchillo y la amenazó de muerte.