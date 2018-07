Noce: "Vengo a aprender y a vivir mi experiencia"

“Estoy impresionado, me encantó. El trato de los dirigentes, la gente. Se nota enseguida que acá todo es diferente. Vengo feliz, con expectativas de vivir mi experiencia y aprender de todos”, soltó apenas finalizada su primera práctica como albinegro.

El martes por la noche llegó a la ciudad junto a su representante y tras cumplir con el rigor de los papeles e instalarse en el céntrico departamento que le asignó la institución, quedó tiempo para una recorrida a pie por el centro.

“Anduve por el club y cené en la sede. Enseguida me dieron la bienvenida. Mi tío (Germán que jugó el Federal A) me habló del club y una familia amiga de La Plata que vivió acá enseguida me sacó todas las dudas”, confió la manera en que se fue dando esta chance.

A partir de la salida de Matías Alasia, Cipo salió en busca de un arquero. La idea fue apostar por alguien joven para pelear el puesto con Facundo Crespo, que es quien parte con las mayores expectativas de quedarse con la 1.

Sin embargo, con inferiores en Lanús, un paso de dos años por Gimnasia y Esgrima La Plata y haber tocado la selección sub-20, el joven bonaerense no se lo hará sencillo al neuquino.

Una escuela, un estilo

De entrada, el nuevo arquero del Capataz dejó claro que no es un negado con los pies. “La escuela de Lanús es esa, que el arquero utilice mucho los pies. Me gusta, trato de hacerlo y en la Selección también nos pedían mucho eso. Es parte de un estilo y puedo hacerlo”, se presentó.

Hace dos semanas rescindió contrato con el Granate, al cual sólo había dejado por una exigencia familiar de querer tenerlo en la ciudad de las diagonales para que terminara la secundaria. “Cumplí”, dijo entre risas. Y hasta tuvo tiempo después de ingresar a un instituto de educación física. “Ahora veré, capaz lo sigo a distancia”, se animó a imaginar desde el sur.

Desde el miércoles se sumará a todos los jugadores del Federal A, pero mientras tanto ya se puso en acción. “Me dieron esta posibilidad de sumarme a los chicos y me vine. Cuanto antes mejor, para estar bien cuando empiece la competencia”, presentó sus carteles de profesional.

Noce le puso punto final al contrato como profesional con Lanús y decidió venirse para el sur, tratando de atajar el Federal A con Cipolletti.

Cerca de Gimnasia

A pocos días de haber puesto un pie en Cipolletti, el Lobo platense jugará en Cutral Co, por la Copa Argentina ante Olimpo de Bahía Blanca.

Enfermo del Lobo, el nuevo refuerzo de Cipo está al tanto, pero adelantó que primero quiere conocer cuáles son los tiempos de entrenamiento para luego decidir si viaja. “Tengo amigos que vienen. Muchos colectivos desde La Plata van a llegar con hinchas. Ya me invitaron a subirme, vamos a ver. Si se puede, voy a estar en la cancha”, adelantó la nueva alternativa para el arco de La Visera.

“Mi viejo no quería que fuera arquero”

La historia familiar de los Noce no escapa a la de cualquiera en que la profesión del padre se convierte en espejo para su hijo.

Enzo fue arquero titular en buenos años de Gimnasia y Esgrima; y Juan, niño apasionado por el fútbol en esas épocas, creció compartiendo entrenamientos y viajes con su padre.

Eso afianzó su amor por el club del Bosque, pero también despertó curiosidad, apego por el puesto, ganas de atajar.

“Mi viejo no quería saber nada con que fuera arquero. Me decía que era muy sacrificado, pero está claro que no le hice caso en eso. Es mi mejor amigo, aparte de mi entrenador personal”, dijo sonriendo.

El paso de los días y la agenda de Cipo en el ascenso seguro traerán a Enzo por la región, no sólo para ver cómo se encuentra su hijo, sino para seguir acompañándolo en su crecimiento laboral y profesional.