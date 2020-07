"No te metas conmigo que se lo que le hiciste a tu hijo": la amenaza de Pampita a Brey

Junto a su frase, Brey compartió capturas de pantalla de un viejo whatsapp en el que Pampita relata lo que vio cuando entró al motorhome y encontró infraganti a su ex pareja con la China Suárez.

https://twitter.com/pampitaoficial/status/1278688668211916800 No te metas conmigo que se lo que le hiciste a tu hijo!!! https://t.co/ialQMBRvaX — Pampita Ardohain (@pampitaoficial) July 2, 2020

Luego, Pampita replicó un tuit del periodista Lio Pecoraro sobre el video que generó la polémica con Mariana Brey: las imágenes donde se ve a Pico Mónco increpar a una empleada de Pampita luego de que le robaran joyas y otras pertenencias en su casa.

"Este es el video original en el que #PicoMónaco increpa a una empleada por los faltantes pertenecientes a #Pampita. Nunca jamás se revelaremos quien lo entregó a #ElRunRunDelEspectaculo, pero sí aclaro que @pampitaoficial NO fue", dijo Pecoraro desmintiendo a Brey, quien deslizó que había sido la jurado del "Bailando por un sueño" quien lo hizo y que el ex tenista estaba molesto con la conductora tras la difusión de ese material.

La pelea continuó este jueves en un móvil en Los ángeles de la mañana donde la Pampita volvió a discutir con Brey. Además de decirle en varias oportunidades que es la panelista es una "mentirosa", la conductora de Net TV señaló: "Empezamos mal el año cando inventó que me había gritado con mi marido (Roberto García Moritán") y le pedí que pida disculpas. Ella nunca reonoció que había tirado fruta, que había mentido y que me había difamado. Me hubiese gustado que pida perdón, pero bueno, la dejé pasar en su momento".

"El otro día dio a entender que yo tenía malas intenciones con mis ex parejas.. Me pareció perverso que diera a entender que después de casarme yo mandé un video de un ex a la tele", agregó.

Tras recalcar que Brey "tiene mala intención", la jurado de Showmatch no se hizo cargo del tuit en alusión al hijo del panelista. "No lo puse yo, me deben haber hackeado", manifestó Pampita. "Vos le dijiste 'no te metas conmigo que se lo que le hiciste a tu hijo'. ¿Sabés algo que Mariana le haya hecho a su hijo?", preguntó Ángel de Brito. "No sé, cuando pueda voy a cargar el teléfono a ver si lo puedo solucionar, no tengo batería", repicó Pampita haciéndose la desentendida. Luego agregó: "Recién me contaron y vi que Mariana había puesto unos chats con Jorge Rial que son de hace muchos años".