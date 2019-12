chat-viviana2.jpg

En la segunda conversación, la cual se da con "Mariela", una empleada actual, la mujer describe a Pampita como "re loca" y además manifestó que la modelo la acusa de ladrona. "A mí si me acusa de algo más le voy a decir las cosas. No me voy a quedar callada. Estoy podrida te juro. Quién le va tocar su porquería. Estaba contenta y me cagó el día. Se piensa que vamos a robar", se queja.

Por último, Viviana agregó una charla con el chófer, que manifiesta que en la casa de la modelo "siempre hay un quilombo". Además, en la conversación dejan en claro que en la casa de Pampita la caldera tiene un problema y que la modelo estaba buscando a un responsable para hacerle pagar el arreglo.

"Quiero que se sepa la verdad. No fui la única que pasó por esto. Ojalá se animen a hablar", finalizó la ex niñera.

