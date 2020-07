No se le mejorará la oferta a los bonistas

"Necesitamos comprensión de todos. Pueden acusarnos de muchas cosas, pero no de no haber sostenido el diálogo y de no haber hecho un esfuerzo enorme para encontrar una solución. Y no tengan ninguna duda de que haremos todo el esfuerzo que podamos, pero créanme también que esto es lo que podemos, no podemos más que esto. No es un capricho, es sensatez", sostuvo el mandatario, quien estuvo acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Yo confío mucho que los acreedores entiendan que estamos haciendo un enorme esfuerzo haciendo la oferta que hicimos y que es lo último que podemos hacer. Y les pido que, por favor, ayuden a la Argentina a salir de esta postración y empecemos a mirar en el futuro", remarcó. Así, reiteró que "es central el sentido de sostenibilidad". Por último, recordó la herencia económica que recibió del gobierno de Mauricio Macri.

-> Los mercados reaccionaron bien

Pese al rechazo de Argentina de realizar una nuevo propuesta a los acreedores para renegociar la deuda en default, las estimaciones de los agentes bursátiles apuntan a que un acuerdo es posible y eso generó un clima positivo en los mercados.

Alberto llamó a que la ciudadanía no se relaje y, más que nunca, apeló a la responsabilidad de la sociedad.

En una rueda en la que el Dow Jones de Wall Street subió 0,6%, los ADR argentinos avanzaron un 3% en su promedio en dólares, con ganancia destacada para la cementera Loma Negra (+8,7%) y el Banco Supervielle (+7,4%). Más modesta fue la suba para los títulos públicos de referencia en dólares, de un 1,2% en promedio, lo que compensó en parte la fuerte caída de más de 3% experimentada el lunes.

Por su parte, el dólar blue cerró a $132 para la venta.