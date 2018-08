La pareja eligió San Carlos de Bariloche como destino para pasar un fin de semana como familia ensamblada. Allí esquiaron e hicieron snowboard.

"Cuando tenes el instructor más potro de la montaña !! ..... puede fallar igual", escribió la panelista de Cortá por Lozano al compartir un video donde se la ve bajando del Catedral haciendo snowboard de la mano con su novio.

Antes de viajar la modelo fue interceptada por las cámaras de Los ángeles de la mañana. "¿A dónde se van a pasear?", consultó el cronista, pero la modelo no respondió sino que se rió y siguió caminando junto a sus niñas de la mano.

Sin embargo -y al igual que lo que le pasó a Pampita la semana pasada con uno de sus hijos-, se escuchó de fondo una vocecita que aseguró: "¡A Bariloche!". "Ah, bueno. Okey", reaccionó Nicole ante al deschave de su hija frente a la prensa.

Embed #TheView @fireoniceargentina, @cerrocatedralok, @gyracom @clubhotelcatedral Una publicación compartida por Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial) el 5 de Ago de 2018 a las 5:07 PDT

"¿Congenian bien?", preguntó el cronista del ciclo de la mañana de El Trece. "Estamos experimentando", reconoció la modelo, que calificó a Tasín como un "padrazo". Luego se negó a responder si está enamorada del empresario. "Si no fuera en serio, no se lo estaría presentando a mis hijas", añadió Neumann.

Embed Hasta la cima juntas!!!!❄❤ pic.twitter.com/PgaAHjHVGf — Nicole Neumann (@nikitaneumann) 6 de agosto de 2018

La rubia también se refirió a la actitud que en su momento había criticado de su ex marido con su actual pareja, Mica Viciconte, que ha dormido con alguna de sus hijas. "Yo no me quejé de esta situación (por ensamblar las familias). Lo que no corresponde es que los chicos duerman en la misma cama con personas que no son su papá o su mamá", aclaró.

Embed Cara de ❄ @fireoniceargentina, @cerrocatedralok, @gyracom @clubhotelcatedral Una publicación compartida por Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial) el 4 de Ago de 2018 a las 4:05 PDT >/center> >center>>/center>

LEÉ MÁS

Cubero será parte de la apertura del "Bailando 2018"