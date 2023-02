Nicole Neumann se alejó de Manu Urcera: ¿Qué pasó?

Tan inseparables no son... Luego de dos años de noviazgo, a comienzo de 2023, Manu Urcera le propuso casamiento a Nicole Neumann en Punta del Este en una ceremonia que organizó junto a su familia y amigos de la pareja.

Pero que no panda el cúnico ni se enciendan las alarmas ya que fue de manera momentánea que se separó del piloto, dado que aprovechó la ocasión para darse otro gusto: conocer Barcelona con dos de las hijas que tuvo con Fabián Cubero.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCoIgmn_jvcn%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADAwA4MJ6APZB6JKa6GF0yyJqns71s3A1oM01BND8d0qjqwFhxhgnW2kCodtSqBjNOBTQINg9ZBQRw7SEMqbfuRfs15nHRjKe9C1qLaz6H2EEwmeONRt5W5SEASx354saHSKCLpKXw9YeEeZBTCZBBqZBoIptaTFISPAP4JqbwZB3ZBGtW297sZD View this post on Instagram A post shared by Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial)

"Menos de 48 hs en Barcelona !!!!! Ciudad que no conocíamos! Aprovechamos y nos dimos una escapadita de chicas !! Y claro, las fanáticas del no me dejaron ir sin incluir el Camp Nou !!! @cubero.allegra @siennalachuni14", publicó Nicole y brindó detalles de la inolvidable recorrida:

"Sagrada Familia, Palacio de MontJuïc, Ciutadella Park, Museo Moco, Camp Nou, Park Güell (Gaudi), Sagrada Familia, Palacio de MontJuïc, Ciutadella Park, Museo Moco, Camp Nou y Park Güell (Gaudi)".

Luego sí estaba previsto el reencuentro con Manu. A no asustarse, pese al polémico acuerdo prenupcial que según las versiones quiere imponer la familia del deportista, la pareja pasa un gran momento. ¡Acá hay amor!