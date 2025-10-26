Pablo Cervi emitió su voto y habló tras el violento asalto que sufrió con su familia

Fue esta mañana, poco después de las 10, cuando se acercó a la escuela 207 de la capital neuquina a votar. Enterate qué dijo.

Al momento de emitir su voto durante la mañana del domingo, el diputado nacional y candidato a senador Pablo Cervi habló del violento asalto que sufrió junto con su familia durante la noche del sábado. "Consternado por lo que pasó, pero agradecido a Dios porque la familia está bien", dijo.

"Estábamos con la familia, mis hermanos, éramos 11 en lo que era la casa de mi madre. Rompieron la puerta. Yo me acerqué como para pegar un grito a ver si se disuadían, pero rompieron la puerta, ingresaron y ahí me redujeron, me golpearon con la culata del arma, me apuntaron a la cara, una situación bastante compleja, realmente", relató Cervi. "Terminaron maniatando a toda la familia", agregó.

"La verdad, una situación compleja que no se la deseo a ningún neuquino. Ojalá que esto sirva para visualizarlo y que este nivel de violencia es inusitado en Neuquén, entonces esperemos que esto sirve para que se pueda cortar de cuajo este tema", expresó el diputado.

PABLO CERVI- ASALTADO- ROBO-NEUQUÉN

"Preocupante en esta situación. Entraron diciendo que eran de la división de Delitos Económicos de la Policía, vestidos con ropa oscura y pasamontañas. Cuando les digo que era diputado, que tenían que mostrarme la orden, ahí comenzaron con la violencia y porque me resistí me golpearon con la culata de la pistola", continuó su relato el diputado.

Según contó, fueron tres personas que estaban "con una organización importante". Explicó que, además de las vestimentas también tenían handy.

Los referentes políticos que se comunicaron con Pablo Cervi

Contó que varios referentes políticos se comunicaron con él para expresarle su solidaridad. "Anoche me llamó el presidente de la Nación, hablé con Patricia Bullrich, de hecho está interviniendo la Policía Federal, porque soy diputado nacional". Contó que también se comunicaron Karina Milei y el gobernador Rolando Figueroa.

La denuncia se radicó directamente en fiscalía, según contó.

Cervi comentó que "más allá de que me haya tocado a mí, espero que esto sirve para que se tomen las medidas porque además, lo que me comentaron, es que es gente que ha tenido otros delitos".

El diputado apuntó contra "la justicia garantista y aquellos que no quieren avanzar con la reincidencia y reiterancia, que a nivel nacional se avanzó". Agregó que "tenemos un flagelo que está avanzando, como es la inseguridad en Neuquén".

Cervi agradeció el acompañamiento

"Agradezco el acompañamiento, tanto de Nadia Márquez como de Gastón Riesco en un momento difícil". Destacó que Márquez se acercó después del hecho para acompañarlo a la clínica a hacerse estudios preventivos por el golpe que sufrió en la cabeza. "Es parte de lo que hemos sentido toda la campaña, acompañamiento".

Nadia Marquez votación

"Hemos trabajado en equipo, nos hemos integrado, a pesar de venir de distintos espacios políticos con Nadia, Gastón y todo el equipo", expresó respecto a la campaña. "Es un trabajo en el que todos nos hemos sentido muy bien".

Amplió respecto a la contención necesaria a su familia respecto al violento hecho: "Esta situación te deja vulnerable, te deja una sensación de inseguridad que es compleja", dijo.

Noticia en desarrollo