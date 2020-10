Neuquén: no había camas y dos pacientes murieron en la guardia

Dos pacientes con coronavirus y enfermedades terminales murieron este martes en la guardia del hospital Castro Rendón de Neuquén Capital, que fue acondicionada para que permanezcan allí por falta de camas. Un audio de la conversación telefónica entre una médica y la hija de una paciente se viralizó y generó conmoción ya que allí se afirma que no es “candidata” a un respirador, aunque en la guardia se le brindó asistencia respiratoria.

“Entró respirando muy mal y con el oxígeno, con la mascarita que le ponemos en la cara, no es suficiente. Y ella se cansa de respirar, en algún momento se va a cansar. Ella no es candidata a enchufarla a ningún respirador, no es candidata a intubarla”, le dice la médica a la hija de la paciente al inicio de la conversación.