Con un promedio de 2.174.928 'demandas de expresión', la adaptación de la historia escrita por Shirley Jackson en 1959, se encuentra en el podio, seguida por Stranger Things, otro tanque de Netflix que cosechó 1.790.612 demandas.

La Casa de papel (5° con 1.422.424), Orange is the new Black (7° con 1.790.612), Las chicas del cable (8° con 1.196.329) y La Casa de las Flores (10° con 1.174.090) fueron otros pesos pesados que ayudaron al gigante del streaming a imponerse frente a Hulu, Amazon Prime video, YouTube Premium

netflix.gif

