Es la primera fecha de la temporada en la que Nefa se baja de la cima. Lleva dos victorias en el certamen y quiere revancha.

“Nos encontramos con una sorpresa que fue la rotura del motor del viernes, a partir de ello se dieron una serie de consecuencias negativas”, contó Dani, y añadió: “Después, el motor de repuesto tuvo una falla a la hora de clasificar con el cable de bugía y nos dejó sin tiempos. La potencia que tenía no era la óptima ni la necesaria para estar a la altura de la competencia. El domingo el motor no me dio la posibilidad de ver la bandera a cuadros y tuvimos que abandonar a mitad de carrera, sin poder avanzar sobre ningún competidor”.

Para colmo, sus rivales directos pelearon por los dos primeros lugares de la final, que quedó en manos de Lucas Panarotti (Dodge), secundado por Palazzo, el que le robó la cima del certamen. Pero Nefa tendrá revancha a fin de mes, cuando se dispute la octava fecha nuevamente en La Plata.

“Estamos segundos en el campeonato y con ganas de pelear más que nunca”, afirmó el rionegrino, y avisó: “Vamos a ir en búsqueda de la punta del campeonato y la etapa regular”.

Vuelve el Máquina

Nicolás Montanari, el piloto de Río Colorado, vuelve al ruedo tras su debut en el TC Mouras en la primera fecha del año. El piloto regresará al TC Pista Mouras, categoría en la que debutó el año pasado y clasificó a la Copa de Plata.

Luego de varios meses sin actividad a nivel nacional por problemas presupuestarios, el Máquina no bajó los brazos. El sábado 22 realizará una cena show en Río Colorada para recaudar fondos.