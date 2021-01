En primer lugar, por lesiones graves y ahora, se modificará a homicidio culposo. Sin embargo, aún no está el informe final sobre las pericias accidentológicas realizadas en el lugar del choque, lo que ayudará a brindar luz sobre la dinámica del mismo. También serán de vital importancia los registros fílmicos de las cámaras de seguridad sobre la ruta nacional para saber quién cruzó con el semáforo no habilitado.

Por lo pronto, el comisario Borra detalló que el accidente ocurrió el viernes 8 de enero, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el auto circulaba en dirección este-oeste; mientras que las motociclistas intentaban subir a la ruta por calle Chaco. Fue en ese momento que la moto fue impactada sobre el lateral derecho y arrastrada por varios metros. Se trata de una zona muy conflictiva, que cuenta con varios siniestros, al igual que todo el corredor de la ruta nacional, confió el comisario.

Si bien en un momento trascendió que las mujeres no tendrían el casco de seguridad colocado, lo cierto es que al llegar el personal de Tránsito, se conoció que los cascos estaban tirados sobre la cinta asfálticas y las motociclistas ya eran atendidas por personal médico. Es por ello, que no se puede precisar si el elemento de protección fue retirado por los médicos o si efectivamente no lo llevaban colocado correctamente.

Ante el fallecimiento de una de las dos jóvenes, se dio intervención a la fiscalía de Homicidios; mientras que antes estaba a cargo de la fiscalía de Actuación Genérica.