"Aluén, nuestro angelito falleció, después de mucho tiempo estando mal, con muchas complicaciones. Siempre siempre, vamos a recordarlo con todo el amor que se merece. Te amamos, para siempre", escribieron sus familiares en Instagram.

El nene tenía una enfermedad cardíaca que deterioró su salud e ingresó en la lista de emergencia nacional del Incucai, donde permanecía en primer lugar. Desde ese momento, su familia inició una fuerte campaña de concientización sobre la donación de órganos, en la que diversos famosos expresaron su solidaridad con el pequeño.

El pasado 4 de mayo, Aluén fue operado y se le anexó un corazón artificial. La operación fue exitosa pero necesitaba un corazón de urgencia y a principios de julio, su salud empeoró.

En Neuquén se encuentran anotadas 163 personas en la lista del Incucai a la espera de recibir un trasplante de órganos, como un último intento para mejorar su salud o prolongar su vida. Pero además, en la provincia hay otros 158 pacientes en proceso de inscripción.

Los médicos no quisieron intervenir la parte derecha del órgano ya que no presentaba complicaciones, pero ese ventrículo no estaba funcionando y no se lo podía someter a una cirujía, según contó en su momento su tía, María Inés Mansilla.

"Estamos al límite de las fuerzas de él, esperando que llegue el corazón. Habíamos conseguido que se levantara y hablara más, pero ahora se agita mucho. Ha estado decaído y con mucho dolor, por eso está sedado", describió Mansilla sobre su sobrino aquel 2 de julio.

Lamentablemente, este 6 de septiembre Aluén falleció y la noticia generó gran conmoción en los vecinos de Neuquén y el Alto Valle.

