Municipales piden que se abra el concurso para pase a planta

El ingreso al plantel estable de la comuna está muy demorado. Se iba a concretar en tiempos de la ex gestión de Aníbal Tortoriello pero no logro plasmarse antes de que concluyera su mandato. La actual administración de Claudio Di Tella se comprometió a seguir adelante con el proceso, pero, pandemia mediante, la iniciativa se ha ido demorando y ahora, cerca de fin de año, todavía no hay confirmación plena de que se llegará a su definición.