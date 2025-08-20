Estremecedor: el video de un streamer que murió tras someterse durante 10 días a torturas en vivo

El streamer francés Jean Pormanove murió tras someterse a varios episodios de acoso, insultos y burlas en sus emisiones en una plataforma.

En la madrugada del 17 de agosto toda Francia se conmovió con la muerte en vivo del streamer Raphaël Graven , conocido como Jean Pormanove , a través de la plataforma Kick donde se vio cómo era maltratado por otros hombres durante 10 días de humillación y tortura .

Jean, de 46 años de edad, falleció en Contes, cerca de Niza, mientras emitía en directo a través de la plataforma australiana. Durante 289 horas se transmitió las atrocidades a las que se sometía el hombre para obtener visualizaciones y donaciones.

Graven o JP llegó a ganar hasta USD 6.000 por esos videos, además de los contratos con otras empresas que invierten en plataformas streaming.

En los videos que se conocieron en las últimas horas de las atrocidades a las que JP se sometió, se lo puede ver en desafíos extremos que incluían humillaciones, violencia y acrobacias peligrosas transmitidas ante miles de espectadores. En la última transmisión, se ve al streamer acostado cubierto por un acolchado después de horas de violencia ejercida.

Tortura a un streamer francés Jean Pormanove

El streamer sufrió más de 200 horas de tortura en vivo

Debido a su violenta muerte, la Fiscalía francesa de Niza ordenó una autopsia para determinar la causa exactada de la muerte y que se investiga un presunto "acto violento deliberado".

Su muerte se produjo tras participar en un desafío denominado "10 Días y Noches de Tortura", que consistía en soportar violencia física, privación del sueño y el consumo de sustancias supuestamente tóxicas, todo grabado en vivo y en directo. La emisión duró más de 10 días, concretamente 289 horas.

En estos videos se lo puede ver a Jean acompañado por otros tres hombres que ya fueron identificados. Owen Cenazandotti (26 años, alias Naruto), Safine Hamadi (23, alias Safine) y un tercero llamado Coudoux. En las imágenes, tanto el difunto y este último sufren insultos, humillaciones y maltrato por parte de los otros dos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nexta_tv/status/1958183821599223888&partner=&hide_thread=false French trash streamer Rafael Graven, known as Jean Pormanove, died during a live stream of his ten-day marathon.



The 46-year-old Graven became a victim of abuse during the stream, where he was beaten, choked, and sprayed with paint for donations. On August 18, he died live on… pic.twitter.com/JJrAYwi8ut — NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2025

Clara Chappaz, ministra francesa de Asuntos Digitales e Inteligencia Artificial (AI), declaró que "la muerte de Jean Pormanove y la violencia que sufrió son un horror absoluto". "Jean Pormanove fue humillado y maltratado durante meses en directo en la plataforma Kick. Una investigación judicial está en curso", escribió en X.

De jugador en Twich a víctima de abusos

Pormanove era un ex militar, recientemente conocido por estos vídeos en los que se hacía espectáculo del maltrato que recibía por parte de estos dos hombres: lo abofeteaban, le tiraban balas de paintball o le golpeaban. En la plataforma Kick había 10.000 espectadores la noche antes de su muerte.

Su recorrido por la plataforma Kick comenzó centrándose en videojuegos, posteriormente convirtió sus contenidos en pruebas físicas y de resistencia psicológica que atraían a decenas de miles de espectadores. Aunque sus transmisiones en vivo ocurrían únicamente en la app, las imágenes de violencia explícita circularon rápidamente por todo internet, permitiéndole llegar a una gran audiencia que superaba los 500,000 seguidores en total.

streamer jean pormanove

Según revelaron, en las últimas horas antes de su muerte había mandado mensajes a su madre relatando que se sentía "desesperado" y un "rehén" de una situación que no podría controlar, reveló el medio francés Le Figaro.

La plataforma se expresó "profundamente entristecida" por su muerte. "Estamos revisando urgentemente las circunstancias y colaborando con las partes relevantes. Las directrices comunitarias de Kick están diseñadas para proteger a los creadores, y estamos comprometidos a hacerlas cumplir en toda nuestra plataforma", declaró un portavoz a la agencia AFP.

Muchos usuarios de las redes sociales establecieron paralelismos entre la muerte de Pormanove y la serie distópica 'Black Mirror''. En un episodio reciente, un hombre se hace daño a sí mismo en una plataforma de retransmisión en directo a cambio del pago de los espectadores con el fin de financiar un tratamiento para salvar la vida de su esposa enferma.