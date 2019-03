Es que el teléfono del productor figura dentro de la documentación presentada por el juez que expuso su denuncia ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación días atrás.

“Me molesta que se dude. Yo siempre actué de forma muy transparente. Yo no hago ese tipo de cosas y nadie me influye. Nadie me presiona, nunca, nadie jamás”, sostuvo la conductora.

“Seguramente hable con Nacho, yo ignoraba todo esto”, aseguró Mirtha, quien se mostró reticente a la hora de hablar sobre sí pondría las manos en el fuego por él. “Creo que sí, puedo confiar”, dijo.

Respecto a los llamados expuestos en los documentos, la diva fue bastante corta de palabras: “Desconozco, no me involucren en eso que no tengo nada que ver”.

A casi un año de la presencia de Natacha en la mesa de Legrand, el escándalo desatado por sus palabras sigue presente. Rial continúa afirmando que ella operó para ensuciar a colegas suyos como Carlos Pagni y Alejandro Fantino, mientras que la diva, quien pidió disculpas por aquel entonces, sigue recibiendo reproches, en especial, por el presunto accionar de nieto para poder cumplir con los supuestos polémicos pedidos de los servicios.