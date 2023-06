¡Mirá vos! Comenzó la era Bonjour en Cipo y ya se entrenó Michelena

En las primeras horas en la ciudad, el entrenador reafirmó su entusiasmo por su incorporación al Capataz de la Patagonia “Por supuesto que tenía ganas de venir a Cipolletti. Es un club grande y hay que mantenerlo así, como lo grande que es”, sostuvo a LM Cipolletti.

El entrenamiento comenzó con la parte física de velocidad y resistencia donde se los pudo ver muy comprometidos a cada uno de los jugadores. Ya en lo futbolístico, tanto titulares como suplentes, dejaron todo en la cancha y hasta se tornó desprolijo el partido, algo sobre lo cuál Bonjour aportó una valiosa reflexión.

“Fue positiva y a la vez no. La práctica fue casi fea pero porque tenemos que solucionar algunas cosas. La pelota anda mucho por el aire y eso a mí me vuelve loco. Trataremos de mejorar en esa situación”, analizó.

El nuevo director técnico hizo sentir su rigor en cada indicación. “En este momento no me caso con nadie, a mí me tienen que demostrar porque tienen ese curriculum. Son jugadores inteligentes, pueden demostrarlo y más de uno tiene un lindo recorrido en el fútbol. Podemos y tenemos que armar algo bueno para salir de donde estamos”, sostuvo.

La primera práctica dejó ver que Bonjour viene con la idea de la máxima prolijidad desde la salida con la defensa hasta el ataque. “Lo único que les pido es que la pelota no ande tanto por el aire y que toquen de una, después vamos a ir armando la formación y como vamos a hacer, pero en el futbol la pelota todavía sigue siendo redonda”, aseguró.

Se sumó Michelena

Bonjour cuenta con el plantel completo que dejó Christian Lovrincevich y se sumó José Michelena, experimentado delantero, y está a la espera de un par de refuerzos más. “Les comenté que tengo jugadores de cierta edad y trayectoria, pero si tengo también una criatura de dos años, que me rinde como me tiene que rendir y tira para adelante para que gane Cipolletti, juega”, dijo muy convencido.

A propósito del grupo, hizo jugar a todos en el partido de titulares contra suplentes. Quienes parecían no tener lugar como Najul, Ojeda, Torralba y Quilodrán tuvieron sus minutos. En ambos equipos el esquema fue 4-4-2 . “Agarro un equipo que viene en funcionamiento. Yo me tengo que adaptar a la característica que tiene cada uno de ellos. Si yo hubiera el armado el equipo que yo quiero y con el jugador que quiero, quizá se puede armar otro tipo de juego”, explicó.

Con el libro abierto de pases hasta la próxima semana, Cipolletti, parece que no se desprenderá de muchos jugadores y más los refuerzos, todos parecen entrar en la consideración de Bonjour. “Lo ví a Cipo contra Villa Mitre en el partido de ida. Vine porque me convencieron que realmente hay buen pie, lo pude ver, hay muy buenos jugadores. Ahora son ellos los que tienen que expresar y hacer lo que saben hacer Cuando ellos se afinen en el pie, me entiendan y logremos entendernos, quédense tranquilos, que le vamos a cambiar la cara a Cipolletti”, concluyó.