Las imágenes que publican en las redes sociales son tomadas tanto por turistas como por personal que trabaja en el lugar. Como es el caso de Diego Iglesias, uno de las patrulleros que no pudo evitar capturar el momento con su cámara que no deja de quitar suspiros entre los que aún no pueden disfrutar de la nieve.

Éxito en la inicio de temporada

Más de 10 mil fueron los visitantes que decidieron pasar por las 25 pistas habilitadas en el punto turístico y divertirse a pesar del frío invernal.

Esquiadores y peatones pudieron disfrutar de la montaña a pleno sol y nieve y deleitarse con una de las postales más hermosas de la Patagonia.