"Unos pibes en moto patearon y rompieron mi portón para entrar a robar. En el primer intento no pudieron porque escuché el terrible golpe y empecé a los gritos, así que se fueron. A la media hora volvieron a intentaron entrar otra vez mientras esperaba en mi casa a que llegara el cerrajero para arreglar el portón", explicó.

Los ladrones son dos adolescentes que ya habrían protagonizado otros robos en diferentes puntos de la ciudad.

Durante el segundo intento un vecino de la damnificada salió a la vereda para ahuyentar a los ladrones quienes, en cuestión de segundos, se dieron a la fuga a bordo de su moto. El dúo habría sido identificados por más personas como autores de reiterados hechos delictivos en diferentes partes de la ciudad. Hace un mes atrás habrían robado una moto de la calle Tres Arroyos.

"No hice la denuncia ya que no he tenido suerte en varias oportunidades con respecto a los robos. El video es para que la gente esté atenta y se cuiden", expresó la damnificada.

