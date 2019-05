"Me siento parte del club y no me veía yéndome"

Zavala es una pieza clave en el quince verde, que sentirá la partida del centro, pero apuntará a que los rivales, no lo noten. Desde el plantel y cuerpo de entrenadores, acompañaron la decisión. “Se lo conté en el último viaje, mis compañeros me aplaudieron en el colectivo y los entrenadores, me desearon éxito”, contó.

Zavala, fue parte de un momento histórico en el club y destacó haberlo vivido. “Estoy contento por haber sido parte del cambio, pasamos de jugar un Regional a un Cuyano, de ver cómo creció el club, me deja muchas alegrías esta etapa y pocas ganas de irme. Me siento muy parte del club y no me veía yéndome, ya siento un poco de nostalgia”, reconoció Tincho, quien ya visitó Alumni, y lo trataron muy bien: “Sin conocerme, me abrieron las puertas y me ofrecieron ayuda, así que ya me siento bien recibido.