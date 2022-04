“Ya el año pasado le decían cosas en el jardín, pero por ahí como era más chica no se daba cuenta pero ahora sí y le duele lo que escucha. Todos los días regresa a casa llorando, enojada, nos pide no ir más a la escuela y dice que se quiere ir al cielo . Nos enteramos que este no es el primer caso de maltrato en la escuela, hay nenes que hasta son golpeados por sus compañeros”, cuenta Juan Carlos Palma, papá de la nena.

nena bullying escuela.webp "Me quiero ir al cielo": el desesperado pedido de una nena que sufre bullying

Su hermana Sara, de 18 años, logró que la nena le confiara el motivo de su sufrimiento. “Dijo que en la escuela se ríen de ella, que le dicen ‘gorda cerda’, ‘gorda chancha’, ‘gorda puta’... ¡Tiene cinco años y tiene que escuchar todo eso!”, reclama quebrado su padre. Verónica, su mamá, la grabo relatando los ataques que sufre y una de sus tías subió el video a las redes donde rápidamente se hizo viral.

Por otro lado, Juan Carlos hablo con la directora de la escuela para tratar de lograr una solución, pero la respuesta que recibió lo dejo sorprendido. “¿Sabés qué me dijo? Que Agustina va a quedar como estúpida, como una tonta, por los videos que subieron a las redes. Y dijo que es una nena que se duerme en clase, que va al comedor a pedir pan... ¡y lo decía de una manera que me dio mucha bronca! Mi hija es una nena con mucha energía, ¿cómo va a decir que duerme en el salón?”.

En el video que se hizo viral, Agustina entre llantos relata el bullying que sufre: “No quiero ir más a la escuela. Me dicen gorda. Me tratan de gorda chancha, estoy cansada. Me tienen harta”

Tiene 6 años, llora y no quiere ir más a la escuela en Tupungato porque le dicen "gorda"

"Los niños también sufren. Pónganse todos en el lugar del otro”, escribió angustiada en su perfil de Facebook Mariela Paz, tía de la nena. El posteo ya supera los 95 mil compartidos, 11 mil reacciones y 4 mil comentarios.

Luego de la publicación del video, Agustina no fue a la escuela. “Se siente mejor estando en casa, pero basta mencionar la escuela para que se ponga mal. Se encierra. Esto es para nosotros un proceso difícil y como papá se me parte el corazón de ver a mi hija así y de saber que esté padeciendo tanta crueldad”, expresa Juan Carlos.

En la tarde del martes pasado, Verónica y Juan Carlos mantuvieron una reunieron con la directora donde esperaban una respuesta favorable pero no la encontraron.

“La directora la culpó a ella de salir al recreo para ir al comedor a pedirle a la celadora que le dé galletas y pan... También me dijo que debe ser diabética y me preguntó si está en tratamiento médico por el peso... Yo esperaba que ella llamara a los padres de los niños que la insultan para hablar con ellos. Eran cuatro las familias las que debía juntar. No conozco a ninguno porque por mi horarios de trabajo pude ir pocas veces a la escuela y creo que no son del barrio”, agrega.

Tras la poca empatía que recibieron en la escuela, los padres van elevar su reclamo a la Dirección de Escuelas porque “han habido varios casos de niños golpeados adentro de la escuela, hay otras denuncias”, dice Juan Carlos.