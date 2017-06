El 10, quien comenzó su vida futbolística en San Lorenzo en 1986, arribó a la zona para defender la camiseta de Cipolletti en la temporada 1998-1999 y lo que sucedió fue un amor a primera vista. Por eso no dudó en volver para el 2004 al Albinegro e instalarse definitivamente en su segunda casa. “Cuando me enteré de que se enfrentaba con el Ciclón fue algo hermoso. Para el plantel actual de Cipolletti debe ser una emoción muy grande, y medirse a esta calidad de jugadores es algo muy lindo”, reconoció el ex entrenador de la institución.

Lejos de la mesura, “Loren” no anduvo con vueltas a la hora de las preferencias: “Soy hincha y me encantaría que Cipo le gane a San Lorenzo. La gente se merece una alegría como esta”, deseó.

Instalado en la ciudad de Riad, capital de Arabia Saudita, el año pasado trabajó con los juveniles menores de 15 años del Al-Hilal y ahora lo hace con los Sub-17.

Junto a él trabaja nada menos que Ramón Díaz en el grupo de primera, el riojano que llevó a la institución a la doble corona levantando la Copa del Rey primero y luego la Pro-League.

Sin embargo, más allá del buen momento profesional, el día a día en Cipolletti se extraña. “Trabajé en el club más de 10 años, hice muchos amigos y jugar al fútbol en Don Pedro me hacía sentir muy bien”, rememoró el ex 10.

Recuerdos

Su cabeza guarda vivencias azulgranas desde los 12 años y el paso por la Selección argentina Sub-16 junto a Fernando Redondo, Cáceres y Kuchunchoglu viene a su mente de manera permanente.

Sin embargo, 1998 fue una bisagra para su vida, cuando aceptó el reto de venir al sur para jugar el viejo Nacional B de la mano del técnico Darío Tempesta.

Ceferino Díaz, Arsenio Chiquito Benítez, Silveiro Penayo, Marcelo Yorno y Leonardo Squadronne fueron grandes compañeros suyos, con los que llegó a pelear el ascenso a primera.

El arraigo con los colores es tan grande que se llegó a quedar hasta la madrugada para ver algún partido de Cipolletti a través de internet. “Me gustaría ver que a algún equipo de la región llegar a la B Nacional, ojalá que sea Cipo”.

Y prueba de sus palabras, responde imaginariamente al cuestionario de actualidad en el que asegura estar al tanto de la continuidad de Mario Laspada en Deportivo Roca, del paso salvador de Diego Landeiro por Independiente de Neuquén y hasta de la eliminación de La Amistad en semifinales del último Federal C contra Pacífico. Un verdadero cipoleño futbolero suelto en la tierra del petróleo y la abundancia.

13.000 los kilómetros de distancia entre Arabia y Cipolletti. La vuelta al mundo por la pelota.

"El Ruso Homann ha crecido mucho como entrenador y me encanta el rodaje que le está dando a los chicos del club en el Federal A”.Lorenzo Frutos. Técnico de las juveniles del Al- Hilla de Arabia Saudita.