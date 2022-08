Esta oportunidad será una prueba clave para saber si los contactos que construyó durante los últimos serán útiles para conducir el Palacio de Hacienda en la etapa crítica que le toca transitar. Tiene en sus manos el objetivo de reordenar la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de la renuncia de Martín Guzmán y su fugaz reemplazo por Silvina Batakis. En el organismo internacional no pierden de vista que el tigrense llegó a ese cargo luego de haber trabajado intensamente por reemplazar a Guzmán. Para el staff del FMI Massa no es un desconocido. A principios de este año les pidió una reunión virtual para confirmar si realmente debía incluir en el proyecto de autorización del Congreso el plan económico para cumplir con las metas pactadas. El encuentro fue concluyente: el entonces titular de la Cámara Baja destripó el proyecto que había enviado Guzmán y lo redujo a un básico pedido de autorización para renegociar la deuda sin entrar en detalles que entramparan una negociación que fue tortuosa para el oficialismo y desembocó en la renuncia del diputado Máximo Kirchner a la presidencia del bloque dle FdT.

También habrá un capítulo político, aunque Massa buscará no pisarse con el canciller Santiago Cafiero. Tendrá una reunión con Juan González, director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y uno de las voces sobre la región más escucadas por Biden.

En el elenco técnico de Hacienda que viajará no aparece el flamante secretario de Programación Económica, Sergio Rubinstein. Es el virtual viceministro y, hasta ahora, no aparece como parte de la nómina que acompañará a Massa. Algunos consideran que no es necesaria su presencia por el volumen del equipo técnico que irá y otros especulan que se trata de un funcionario que no estará afectado a las cuestiones vinculadas a la relación con los organismos internacionales. Rubinstein es un economista que trabajó para Lavagna en 2002, durante el primer tramo de las funciones del entonces ministro de Economía para Eduardo Duhalde. Por entonces era un defensor público de la dolarización y Lavanga decidió no incluirlo más tiempo en su staff por esas razones.

A Madcur le pasó lo contrario. Acompañó a Lavagna hasta 2005 en el Palacio de Hacienda y fue secretario de Coordinación Técnica durante todo el proceso de renegociación de la deuda con el FMI bajo las órdenes de Guillermo Nielsen. Ambos trabajaron en la misma consultora y los une relación familiar. Madcur es yerno de quien fuera secretario de Finanzas en esa época. Dentro de una semana estará al frente de la misión en Estados Unidos y es uno de los nombres que más le recomendó Lavagna a Massa. El excandidato a presidente aconseja al ministro y también tiene varios vínculos adentro de Economía. Además de su hijo Marco también está Rubinstein, pero la persona que dialoga cotidianamente con Lavagna es Madcur, que además goza de una buena relación política con Massa desde hace años. El tigrense dijo que si alguna vez llega a ocupar la Presidencia lo llevaría a su Gabinete. Ahora lo tiene en el equipo económico y le encomentó toda la tarea técnica previa a la gira a Estados Unidos. Quizás por eso Rubinstein no es tan requerido en este viaje.

El ministro de Turismo, Matías Lammens, también estará en la comitiva. Compartirá con Massa el lanzamiento de un programa de promoción para Estados Unidos con el objetivo de sumar divisas. Sin embargo la mitad de la misión se la llevará el capítulo energético. Será en Houston, la segunda escala del viaje. Massa llegarpa acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royón, y los presidentes de YPF, Pablo González, y de ENARSA, Agustín Gerez. La comitiva tendrá reuniones con ejecutivos de Chevron, Exxon, Shell y Total con el foco puesto en Vaca Muerta.

El armado de la recorrida es coordinado por el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello y el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Gustavo Martínez Pandiani, un histórico asesor en temas internacionales de Massa. En el caso de Argüello, la gira de Massa será el primero de los cuatro viajes que recibirá en la capital estadounidense durante septiembre.

Luego del 20 está previsto que Fernández viaje a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. Antes o después de esa fecha concretará la postergada visita de Estado para ser recibido por Biden. La cuarta visita será protagonizada por diez gobernadores que llegarán a Washington con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro. Será la primera vez que tantos mandatarios provinciales llegan a ese país para concretar una misión comercial.