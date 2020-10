Más del 50% del total de casos son pacientes activos

En Salud saben que hoy se multiplicarán las reuniones sociales y, con cierto grado de resignación, apuntaron a brindar recomendaciones para que no se replique lo ocurrido en situaciones similares. Esperan que el buen clima ayude y recomendaron a quienes organicen reuniones familiares -que siguen prohibidas por el riesgo de propagación del COVID-19- que lo hagan al aire libre, con barbijo y distancia social. Así se reducirían las probabilidades de que las personas asintomáticas contagien a sus seres queridos.

Quienes presenten síntomas o estén diagnosticados no pueden salir de su casa. El cumplimiento de esa restricción, advierten en Salud, ya es bajo. Por ello, Ibero intentó generar conciencia. “Tenemos que entender que ir a saludarla y después saber que transmitimos el virus no será agradable, entonces respetemos la distancia social y no nos saquemos el barbijo. Regalemos el cuidar a mamá”, manifestó.

El movimiento por uno de los días más especiales del año será muy alto. Al menos así lo esperan los comerciantes, que lograron un permiso especial del Municipio para abrir hoy, de 8 a 15.

En Salud advirtieron de la importancia de organizar encuentros al aire libre, “con una mesa grande que nos permita estar distanciados”, aconsejó Ibero.

La importancia de seguir las recomendaciones la respaldan los datos del parte sanitario. Cipolletti trepó ayer a 1223 pacientes activos, cifra que supera la suma de recuperados (1141) y víctimas fatales (75). Esa situación no se dio en Roca y Bariloche cuando atravesaron picos de contagios a partir de agosto.

Se presume que hoy se multiplicarán las reuniones sociales. Salud pidió que, si hay visitas, se realicen con distancia social y uso de barbijos.

Hubo ocho víctimas y 421 nuevos infectados

El parte sanitario de Río Negro tuvo saldo negativo, una vez más. Hubo 421 pacientes confirmados y ocho víctimas fatales. En tanto que las altas fueron 244.

La mayoría de los casos nuevos fueron 64 de General Roca, 25 de Allen, 33 de Villa Regina,146 de Cipolletti, 25 de Cinco Saltos y 42 de Viedma.

La provincia llegó a 4852 casos activos de coronavirus. Hay 775 de General Roca, 253 de Allen, 299 de Villa Regina, 1223 de Cipolletti, 141 de Cinco Saltos, 153 de Catriel, 577 de Viedma, 542 de Bariloche.

Ayer se registraron otras ocho víctimas fatales de la pandemia, que en Río Negro ya se cobró la vida de 508 personas. Fueron dos hombres de 67 años de General Roca, una mujer de 92 de Allen, una mujer de 74 de Ingeniero Huergo, un hombre de 92 de Villa Regina, un hombre de 80 de Chimpay, un hombre de 82 de Luis Beltrán, y un hombre de 58 de Ingeniero Jacobacci.

En Cipolletti, las víctimas fatales son 75.