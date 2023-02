María Becerra no soportó el calor de Formosa y se desmayó tras un show: "Casi la palmo"

María Becerra es una de las jóvenes cantantes argentinas más exitosas del momento, sus canciones ocupan los primeros puestos de las plataformas musicales, suenan en boliches y cuantas fiestas haya y también en vivo a lo largo y ancho del país en las giras que hace la talentosa artista. En este contexto, este sábado la cantante se presentó en la provincia de Formosa y brindó un magnífico show en la Fiesta Nacional de la Corvina, pero tras su presentación vivió un momento difícil, no toleró el calor y se desmayó .

El show había comenzado como de costumbre, con una María Becerra siempre espontánea y transparente, así la joven de 22 años comenzó a cantar su hit a la multitudinaria audiencia bajo un calor descomunal. Es que ella suele decir que para ella “está bueno buscar ser la mejor versión de una misma en lo profesional y en lo personal, sin guiarse por los números, o si pega o no pega algún tema, y que hay que continuar pese a todo”.

Pero una vez finalizada su presentación, al despedirse de sus fans, se desmayó. La cantante tuvo que recibir asistencia médica y enseguida le dieron un diagnóstico preciso. Debido a las altas temperaturas de la noche norteña le bajó la presión arterial y se descompuso.

Los médicos la hicieron recostar en forma horizontal, le levantaron las piernas y la asistieron con la medicación necesaria para compensar su presión sanguínea. Tras el accionar médico, la cantante comenzó a recomponerse un poco, y ya cuando estuvo mejor, dejó que le saquen algunas fotos que ella misma después subió a sus redes sociales.

Para contar lo que le había sucedido, María eligió transmitirlo de la manera más cómica posible. “Casi palmo”, escribió al lado de su imagen recostada sobre un sillón. La cantante continuó escribiendo en forma graciosa. “Jajajajajaja, me bajó la presión a 6.4. La doc me dijo que el calor formoseño me destruyó”, reveló.