Marabunta y un nuevo capítulo emblemático

Por la lluvia en las jornadas anteriores, el cruce se disputó sobre un campo de juego con barro y el césped más largo de lo normal. Un desgaste físico extra y más aún para la visita, que traía encima más de mil kilómetros recorridos.

Trébol tomó la iniciativa en el marcador, con un try de Carlos Arboleya y cerró el primer tiempo 5 a 0 arriba. En el complemento, con otro try, de Brian Vergara, y la conversión de Lucas Durán se puso 12 a 0.

Con Exequiel Martínez, Santiago Urcola y Facundo Nogueira entre los destacados y con unos 30 minutos por delante, los cipoleños descontaron por primera vez con un try de Urcola y se acercaron con un try scrum. Y a pocos minutos del final, José Iglesias marcó el tercer try y Martín Zavala la conversión, para dar vuelta el resultado y dominar el juego 19 a 12.

“Fue un partido muy difícil de evaluar por el estado del campo de juego. Estaba imposible. Pero el segundo tiempo los conductores respetaron a raja tabla las indicaciones del entretiempo y lograron darlo vuelta de una manera impresionante”, expresó Mariano Santos, el entrenador de La Hormiga. El DT destacó la entrega de su equipo: “Gran mérito de estos chicos por saber cambiar el chip del plan de juego y la valentía que demostraron”.

El apertura y capitán, Tomás Giménez Castro, también dio cuenta de la actitud del equipo para lograr dar vuelta el resultado y volver al país con la clasificación. “Fue un partido durísimo, la cancha estaba muy embarrada por la lluvia y se hizo muy difícil jugar a lo que nosotros queremos, pero por suerte lo pudimos dar vuelta con una entrega enorme, más que con juego”, valoró.

La plaza patagónica

Neuquén RC, de local, venció a Taraguy RC de Corrientes por 29 a 13 en los cuartos de final de la permanencia del Torneo del Interior A y mantuvo la plaza patagónica en la categoría.