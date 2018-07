Marabunta no pudo y la corona se quedó en Salta

Los cuatro tries que Universitario marcó en el primer tiempo casi que sellaron la suerte de la final.

Después de algunos minutos de ida y vuelta, Martín Núñez quebró el cero a los 6 minutos y más tarde llegaron las conquistas de José Correa, José Torres y nuevamente Núñez para un contundente 26 a 0 cuando restaban tres minutos para el cierre del primer tiempo. Los últimos tres tries, el local los marcó en una ráfaga de 8 minutos, que terminaron consolidando una diferencia que sirvió cuando el equipo cipoleño tuvo mayor protagonismo.

Antes del entretiempo, Marabunta descontó con un try de Lucas Moyano, que sirvió para encarar el segundo tiempo con otro semblante con el tanteador 26-5.

Sin embargo, la reacción de la Hormiga se prolongó y el local volvió a pasar factura. Con dos nuevos tries de Matías Fortuny y Marcos Secchi, la diferencia se extendió a 40 a 5, con 17 minutos de juego por delante.

El descuento, desde el banco

Progresivamente, Marabunta comenzó a jugar más en terreno rival presionado por el tiempo y la desventaja. Dos tries de Bautista Nogueira y otro de Jeremías Salazar (habían ingresado en el segundo tiempo), decoraron el resultado final a 40-24, que Morales se encargó de decorar a 43-24 definitivo.

El entrenador verde, Mariano Santos, fue autocrítico: “Nunca entramos en partido, difícil de analizar. Cuando arrancamos a jugar ya era tarde”, manifestó.

En esa misma línea, el capitán de la Hormiga, Tomás Giménez Castro, se lamentó que el equipo no haya podido repetir el juego con el que lograron alcanzar la final. “Se siente bronca, pero más por no haber podido plasmar el juego que veníamos teniendo, que por el resultado. Sabemos que esto no nos quita el gran torneo que hicimos”, señaló el back y agregó: “Sabemos que hay revancha inmediata el fin de semana que viene por el Cuyano, así que hay que pasar la página y cambiar la cabeza rápido”. El sábado, Marabunta recibirá a Teqüe TC por la 5° fecha del Top 8.