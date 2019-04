Marabunta metió una gran remontada pero le faltó tiempo

Marabunta cerró el primer tiempo 15-7 (try de Martín Zavala), pero en el complemento Liceo se alejó y a 20 del final, se puso 29-7. Los cipoleños levantaron con un try penal, un try de Franco Giambartolomei y sobre el final, otro de Agustín Curcio -ambos con conversiones de Facundo Nogueira-.

La revancha del Verde será el próximo fin de semana en El Hormiguero, frente a San Juan RC, otro de los equipos con baja producción de puntos en el arranca de la zona campeonato. Ayer perdió 17-29 ante Los Tordos. Mientras que Marista derrotó 41-24 a UNSJ.