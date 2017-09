“No podía darse de mejor manera. Durante muchos años hemos sufrido derrotas en los últimos minutos y que se nos dé de esta forma, hace que se festeje tres veces más”, destacó Tomás Giménez Castro, el capitán del Verde, tras la definición que se disputó en cancha de Liceo RC, en Mendoza.

Hace dos semanas, en el mismo escenario, Marabunta perdía la final de la Copa de Plata frente a San Juan RC y la posibilidad de conseguir el ascenso directo. Pero hubo revancha, aunque antes tuvo un dura parada frente a CPBM. “Después de haber perdido esa final nos quedamos con mucha bronca porque sentimos que fue por errores nuestros, no por logros del rival. El hecho de haberlo corregido en tan poco tiempo, primero contra CPBM, nos genera mucha felicidad”, sostuvo el experimentado forward Franco Giambartolomei.

Ayer, la Hormiga arrancó la final ganando. En 20 minutos estaba 13 a 0 arriba, con puntos de Facundo Nogueira y Martín Zavala. Pero a 15 del descanso, los conejos remontaron el tanteador para ganar la etapa 17 a 13.

“El equipo mostró experiencia en este tipo de definición, porque nunca nos desesperamos, a pesar de que estaba lejos el partido. Eso habla de la madurez del plantel y de cada jugador, para saber llevar el partido, contra todos los pronósticos y a pesar del ritmo que le ponían ellos”, reflexionó Giménez Castro.

Y así fue. La arremetida de Mendoza siguió y llegó a ponerse 22 a 13 arriba, aunque todavía quedaban 35 minutos por jugarse.

El Verde descontó a los 20 minutos, con un try de Simón Lochbaum y a los 29, con otro de Faca Nogueira, para poner el partido 23-22 a favor de los rionegrinos. Pero sobre el final el equipo Blanco lo dio vuelta con un try penal. Quedaban 4 minutos y Marabunta estaba 29-23 abajo.

“En ese momento se sentía dentro de la cancha que teníamos ganas de ganarlo”, contó Nogueira más tarde.

2 temporadas jugó Marabunta en el ascenso de la Unión de Rugby de Cuyo.

Contra el tiempo

Con la presión del reloj, el combinado cipoleño se puso a un punto gracias a un try del juvenil Exequiel Martínez -quien en la semana había concentrado con Los Pumitas-, y Nogueira no falló a los palos, para coronar una temporada que irá a parar a las vitrinas de la institución.

“Estos momentos son únicos en la vida, hay que disfrutarlos al máximo”, expresó Giménez Castro, en el pospartido. “Se siente felicidad, locura y un desahogo gigante, por haber logrado un objetivo por el que veníamos trabajando desde hace más de dos años, es como una liberación en el pecho”, contó Giambartolomei en medio de los festejos.

“Son inexplicables las cosas que se te pasan por la cabeza”

En tiempo de descuento, Marabunta perdía la final de la Reválida frente a Mendoza RC por seis puntos. “En ese momento se sentía dentro de la cancha que teníamos ganas de ganarlo, eso fue clave para darlo vuelta en tan poco tiempo”, expresó Facundo Nogueira, el medio scrum que convirtió los dos puntos finales que sellaron la definición 30 a 29.

El try del juvenil Exequiel Martínez fue bajo la H y Nogueira se encargó de la conversión. “Lo único que no quería era que me la taparan”, contó tras la victoria.

“Son inexplicables las cosas que se te pasan por la cabeza en los segundos en los que parás la pelota y la acomodás. Mi camada, la del 93 en mis principios en el club, el recuerdo de Sudáfrica, y yo lo único que quería era meterla e ir a festejar con mis compañeros”, destacó Nogueira, quien pese a su corta edad desde hace años es clave en el 15 cipoleño.

“Se siente una felicidad extrema, la verdad que es una locura. Somos muchos los que no caemos todavía, es como que estamos flotando en el aire”, reconoció.

El planificador del ascenso: “No es magia, es laburo”

Mariano Santos, el entrenador de Marabunta, expresó que el ascenso es la consecuencia de años de trabajo. “Es un premio al laburo de cuatro años, no es magia, es laburo”, aseguró.

En su segunda temporada disputando el ascenso, la Hormiga dio el salto de calidad y se convirtió en uno de los mejores ocho equipos de la Unión de Cuyo. “Este grupo de chicos hizo la hazaña más grande en la historia del club”, subrayó el ideólogo del ascenso al Top 8.

Para el técnico, se viene un desafío enorme y, tanto en lo deportivo como institucional, el club debe prepararse. “Ahora, a festejar, descansar y empezar a planificar el año que viene. Toque donde nos toque estar, todo el club tiene que prepararse”, expresó.

Esto va a repercutir en todo el club

Facundo Bancora. Presidente de Marabunta RC

Este campeonato es muy sacrificado, son muchos viajes y es muy desgastante para los jugadores, el cuerpo técnico y las familias. Y para el club es un esfuerzo logístico y económico muy grande. Por eso es un día muy feliz para todos los que quieren a Marabunta, que es un montón de gente. Es coronar un proceso de muchos años de trabajo, con altos y bajos pero siempre constante, siempre yendo para adelante y tratando de hacer las cosas un poco mejor. Sabemos que esto va a repercutir en todo el club, queremos que Marabunta se llene de chicos jugando al rugby y al hockey, esto es muy bueno para todos.