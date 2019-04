Manzanas Blancas II: "Hay un inocente preso hace 900 días"

“De lo leído en los escritos de la causa, no hay ni una sola prueba que lo involucre en el hecho, ni un mensaje telefónico raro, de miles revisados. No tiene movimientos bancarios dudosos, no tiene un patrimonio que no pueda justificar, ni una sola cosa rara que lo haga culpable. Nunca salió del país, no tiene ni tubo pasaporte nunca. Los jueces Alejandro Silva y Armando Márquez lo acusan porque presuponen que es culpable, nada más, ni siquiera le dieron el beneficio de la duda”, reza la carta que enviaron a LM Cipolletti.

Los jueces que mencionan lo encontraron culpable, pero Carlos Müller, el tercero de los magistrados que siguió el juicio, lo declaró inocente. Dicen que para él no había indicios que lo involucren en el mundo del narcotráfico.

“El juez Carlos Müller comenta que en los 400 debates que ha intervenido, es la segunda vez que está ante declaraciones tan francas y pormenorizadas que demuestran su inocencia”, expresaron en el escrito. Incluso lo declararon inocente los otros narcos involucrados.

De acuerdo al relato de sus amigos, Arnaldo era un empleado –y no un empresario como se lo señala en los medios de comunicación- que estaba encargado de gestionar la compra y la venta de fruta hasta su despacho.

En junio de 2015, debía completar dos contenedores. En lo que consideraron una “maniobra encubierta”, un empleado boliviano reconocido como Tany Cortés Molina –que resultó condenado- permitió el ingreso de otras personas al frigorífico para que coloquen la droga en las cajas de manzanas sin que Arnaldo supiera. “Esa fue la declaración del boliviano en el juicio (también culpable confeso)”, acotaron.

Advirtieron que el dueño de la empresa (Ángel Luis Salor Hoyas), principal culpable confeso, pidió que los contenedores pasaran por la aduana de Buenos Aires. Sin embargo, Arnaldo, desconociendo lo que transportaban, consideró mejor pasar la carga por la aduana de Villa Regina. Esto porque estaba más cerca y pasaría ese mismo día, evitando así el riesgo de una pérdida.

Claro que para sus amigos no imaginaba las consecuencias que eso tendría. “¿Si Arnaldo supusiese que transportaba droga, alguien cree que la pasaría por la aduana equivocada? Además, después de enviar los contenedores se fue a un tractorazo con los productores de Cervantes y más tarde estaba muy tranquilo, en un partido de básquet con su hijo en Cipolletti. ¿Qué persona que comete un delito actúa así?”, se preguntaron.

Sostuvieron que en el juicio quedó claro que no solo Gustavo no participó, sino que gracias a su accionar se pudo detectar la droga al hacer pasar los contenedores por la aduana de Villa Regina.

Sin embargo, advirtieron que el trabajo de la Justicia para encontrar la verdad fue “nefasto” y cargaron contra el juez Silva, el primero que lo declaró culpable. “Lo único que alega es que por su responsabilidad debería saber lo que pasaba, además de hacer una operación a pérdida (…) De donde se mire la causa, es un desastre”, agregaron.

El Tribunal Oral Federal de Roca condenó a los cinco imputados en la causa en febrero de 2018, con penas de hasta 9 años de prisión. El fallo está en revisión, en la Cámara de Casación.

