Manu Urcera fue top ten en la primera final

La cuarta fecha se disputa en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Por la mañana, en el entrenamiento, Urcera probó el auto y notó que no tuvo el funcionamiento esperado. El equipo Citroën Total Racing trabajó en el vehículo, pero los problemas persistieron.

En la primera clasificación del fin de semana, que se realizó después del mediodía, al auto de Manu se le cambió el embrague, pero siguió fallando. El piloto de Río Negro no pudo superar la Q1 y quedó 22º. La pole position fue de Ardusso.

En la final mejoraron las cosas para Urcera, aprovechó bien los roces de la primera vuelta para avanzar 10 lugares y desde ahí mantuvo un ritmo estable en los 31 giros y, aprovechando distintas situaciones de pista, avanzó hasta el 10º puesto.

“Tuvimos un problema en el embrague durante los entrenamientos, se cambió pero llegamos muy justos. En la final pude avanzar mucho en la primera vuelta, me ubiqué 12º, superé a un rival después y aproveché el despiste de otro para posicionarme 10º. El ritmo de mi auto no era del todo bueno, los coches de adelante se me escaparon pero los de atrás no me alcanzaron”, explicó el cipoleño al cierre de la primera jornada. De todas formas, Manu sumó puntos importantes que lo dejaron 6º en el campeonato.

La actividad de hoy comenzará a las 8:30, 10 minutos de pruebas libres; a las 9:05 será la clasificación y desde las 12:22 se correrá la segunda final, a 31 vueltas.

