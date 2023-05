Malestar gremial ante definiciones de Di Tella

No cayó bien entre los sindicatos del Municipio el rechazo categórico del intendente Claudio Di Tella a la posibilidad de reabrir la paritaria de la comuna para evaluar la inflación de los primeros meses del año y ver si se puede introducir un reajuste en la pauta salarial prevista para el año.

El reclamo de los estatales apunta a una “pronta convocatoria a una nueva instancia paritaria, toda vez que los salarios municipales han quedado fuertemente desactualizados” ante el impacto del “descontrolado” fenómeno inflacionario y “la suba permanente en los precios de los alimentos y otros elementos de consumo imprescindibles”.

ATE rechaza las expresiones del jefe comunal “en las distintas redes sociales y medios de comunicación”, a las que considera “carentes de cualquier tipo de sensibilidad social y empatía con la situación económica de cientos de trabajadores municipales”.

El referente Jorge Núñez agregó, en declaraciones efectuadas después de divulgarse el pronunciamiento de su organización, que Di Tella no puede decidir sin más que las paritarias no pueden concretarse ahora. Y cuestionó, asimismo, que no tenga en cuenta lo bajo que están los salarios de la mayoría de los empleados de la Municipalidad.

Indicó que la situación será motivo de conversaciones entre la dirigencia de la seccional y el titular de ATE provincial, Rodrigo Vicente, con el que se analizará la alternativa de implementar medidas de fuerza.

No descartan llamar a asamblea

En el gremio Sitramuci no les gustó la respuesta del intendente Claudio Di Tella. La organización había hecho una presentación días atrás al Ejecutivo municipal para que se adelante la revisión del acuerdo paritario de marzo, la que quedará en nada ante el rechazo de esa opción por el jefe comunal.

El dirigente Omar Meza no descartó este martes el llamado a una asamblea para evaluar la situación. En tanto, se supo que en el gremio Soyem habría causado tanto malestar la definición de Di Tella, que se calmarán y tendrán paciencia antes de salir a la palestra.