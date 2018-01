Los Vidal pegaron fuerte en el Parque Central de Neuquén

Javier Pucará Jr. (75 kilos), el menor de los hermanos, venció con contundencia al allense Mauricio Sepúlveda. La victoria fue en las tarjetas, 3 a 0, frente a su par rionegrino. En tanto, Ezequiel Vidal (60 kilos) le ganó 2 a 1 a Adrián Suárez, de Allen.

La velada atrajo a más de 600 personas al gimnasio del Parque Central, con una gran propuesta previa y sobre todo el combate final, que tenía como protagonista al Rayo Godoy, oriundo de Centenario y local durante la medianoche neuquina.

El veredicto de los jueces sorprendió a todos y sobre todo la decisión del juez neuquino Daniel Rodríguez, quien falló en contra de su coterráneo por medio punto. De allí la bronca que despertó en el público. El juez tildó su tarjeta 116,5 a 116 para Amitrano en la cartulina que definía el fallo ya que sus colegas, ambos mendocinos, disintieron en sus preferencias: 114-114, en el criterio que optó Miguel Leiva, y el 116-112, de Salvador Núñez.

“No entiendo cómo un árbitro de la categoría de Rodríguez. Cómo me va a contar cuando el propio Amitrano me dijo ‘ni siquiera te rocé’. Me defraudó”, dijo el Rayo.

El combate fue parejo con una primera parte en la que Amitrano (12 ganadas, seis de ellas por nocaut y dos derrotas) mostró que es un púgil técnicamente preparado, que trabaja muy bien la distancia y golpea con puntería con ambas manos. Por eso equilibró la contienda ante un Godoy (30, 16 KO; 3), que salió con ímpetu tirando más que su rival, aunque muchos de esos lanzamientos sirvieran sólo para destacar su coraje de ir al frente y las ganas de que el título se quedara en Neuquén, aunque tuvo un final lleno de bronca.

2 cipoleños en competencia en el festival que reunió a más de 600 personas.